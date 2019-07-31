مال وأعمال

أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية لمعسكر CODED التدريبي لحديثي التخرّج، والذي يهدف إلى تأهيل 20 شاباً وشابّة من حديثي التخرّج إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وتدريبهم على لغات البرمجة المختلفة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع أكاديمية CODED تأتي ضمن استراتيجيتها للاستدامة اتجاه المساهمة بتنمية قطاع التعليم في الدولة، والتي تهدف من خلالها بشكل رئيس إلى دعم وتطوير منظومة الإبداع التكنولوجي لدى الفئات العمرية المختلفة ومنها فئة طلبة الجامعة وحديثي التخرّج، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم التكنولوجية والبرمجية التي تمثّل أساس العصر الرقمي الحديث.

وبينت زين أن معسكر CODED التدريبي لحديثي التخرّج يهدف بشكل رئيس إلى تأهيل الطلبة والطالبات حديثي التخرّج إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وتدريبهم على 7 لغات برمجة رئيسة مختلفة، حيث تم اختيار 20 شاباً وشابّة من بين أكثر من 560 مشاركاً تقدّموا للتسجيل في المعسكر من مختلف الجامعات، ويستمر البرنامج على مدار 12 أسبوعاً من المحاضرات وورش العمل التخصصية التي يشرف عليها فريق CODED، كما حضر فريق زين اللقاء التنويري الذي جمع الطلاب استعداداً لانطلاق البرنامج.

