مال وأعمال

تشير البيانات التي سجلتها احصائيات وزارة العدل الكويتية إلى تحسن اجمالي المبيعات العقارية في النصف الأول من العام 2019 على أساس سنوي. حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 3,539 صفقات مقابل 2,973 صفقة في النصف الأول من العام 2018. اما من حيث قيمة المبيعات العقارية، فقد ارتفعت بنسبة 11 في المئة إلى 1,877 مليون دينار.

ويعزى تحسن صفقات البيع بصفة رئيسة على خلفية ارتفاع صفقات مبيعات السكن الخاص والعقارات التجارية. حيث ارتفعت قيمة مبيعات عقارات السكن الخاص بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغت 790 مليون دينار، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي إلى 2,421 صفقة. أما بالنسبة لصفقات العقار التجاري، المساهم الرئيس الأخر للصفقات العقارية في الكويت، فقد تحسن عدد الصفقات بواقع 4.5 مرات على أساس سنوي وصولاً إلى 273 صفقة في حين ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي إلى 301 مليون دينار كويتي.

وشهدت الشقق التي تشكل جزءاً كبيراً من سوق الإيجارات السكنية استقرار الاتجاهات الإيجارية في الربع الرابع من العام 2018. ووفقاً للتقرير العقاري المحلي الصادر عن بيت التمويل الكويتي عن الربع الرابع من العام 2018، ظلت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي مستقرة على أساس ربع سنوي، حيث استقرت الإيجارات للشقق المكونة من غرفتين في حدود تتراوح ما بين 320- 390 دينار شهرياً. كما أشار التقرير أيضاً إلى أن ايجارات المساحات الأكبر للشقق المكونة من ثلاثة غرف تراوح في حدود 370- 440 دينار شهرياً. إلا انه بالنسبة للأداء على أساس سنوي، فقد سجلت الحدود الدنيا لإيجارات كلا من الشقق المكونة من غرفتين وثلاثة غرف تراجعاً هامشياً في إشارة إلى أن إيجارات المساكن ذات الجودة الأقل لم تستقر بعد.

أما بالنسبة لمعدلات الايجار في منطقة الأعمال المركزية في الكويت، فقد شهدت استقراراً نظراً لمحدودية المساحات المتاحة امام المستأجرين، وظلت الايجارات في حدود 10 دنانير للمتر المربع شهرياً. كما استقرت الفجوة ما بين الطرفين للحد الأدنى والأعلى في حدود دينارين للمتر المربع شهرياً بما يشير إلى تمكن المؤجرين من الحصول على ايجارات اعلى للمساحات المكتبية عالية الجودة.

