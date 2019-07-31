مال وأعمال

وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة صباح امس عقداً لرعاية برنامج «صناع المستقبل 8» الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية بشكل دوري، بهدف تدريب الخريجين الجدد من الشباب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.

ووقع العقد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بحضور نائب مدير عام شؤون قطاع القوى العاملة الوطنية إيمان الأنصاري، فيما وقعه عن اتحاد الصناعات عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وأمين السر خالد المضف، بحضور مدير عام الاتحاد هدى البقشي.

وعقب توقيع العقد اعرب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن سعادته بالتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات الكويتية، مؤكداً على حرص القوى العاملة على التكامل مع اتحاد الصناعات الكويتية لتوجيه العمالة الكويتية نحو القطاع الصناعي المهم جداً بالنسبة لدولة الكويت.

وأشار إلى ان دور اتحاد الصناعات في هذا الخصوص يعتبر طرفا مساندا لـ «القوى العاملة» في تحقيق الرؤية التي تهدف إلى تشجيع انخراط العمالة الوطنية في هذا القطاع، مبيناً أن الهيئة حرصت وللمرة الرابعة على التوالي في دعم برنامج «صناع المستقبل 8» الذي نجح في تعيين وتوظيف نحو 50% من المتدربين في مصانع محلية، معرباً عن أمله في أن تزداد هذه النسبة بشكل سنوي.

من ناحيته اشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وأمين السر خالد المضف بتعاون الهيئة العامة للقوى العاملة مع اتحاد الصناعات، مؤكداً أنه لولا تعاون الهيئة لما كان لهذا البرنامج وغيره من البرامج أن تنجح، خاصة وأن كل من «القوى العاملة» و«اتحاد الصناعات» يجمعهما هدف واحد ألا وهو تطوير قدرات الشباب الكويتي ومنحه الفرصة لدخول القطاع الصناعي، مضيفاً أن برنامج صناع المستقبل قد استقطب منذ انطلاقته نحو 168 متدرباً ومتدربة

وقال المضف ان التعاون بين «القوى العاملة» و«اتحاد الصناعات» لا يقتصر على رعاية برنامج «صناع المستقبل» فحسب، حيث يمتد التعاون بين الطرفين على العديد من الاصعدة، معرباً عن شكره وتقديره لهذا التعاون المستمر.

بدورها أعربت نائب مدير عام شئون قطاع القوى العاملة الوطنية إيمان الأنصاري عن سعادتها بتوقيع العقد للمرة الرابعة مع اتحاد الصناعات الكويتية فيما يتعلق بمشروع «صناع المستقبل 8»، مبينة ان «اتحاد الصناعات» يعتبر شريكاً استراتيجياً في تدريب وتوظيف العمالة الوطنية انخراطها في قطاع يعتبر من القطاعات الصعبة والتي تعاني من ندرة العمالة الكويتية فيها.

وأشارت إلى ان تضافر جميع الجهود، وإيمان «اتحاد الصناعات» الحقيقي بأن العنصر الكويتي يستطيع النجاح في هذا القطاع في حال أتيحت له الفرصة والتدريب المتميز، حيث يحظى برنامج «صناع المستقبل» باهتمام كبير من الحكومة الكويتية ممثلة بهيئة القوى العاملة، لما حققه البرنامج من نجاح في توظيف العمالة الوطنية في القطاع الصناعي.

وأضافت : « نأمل أن يكون المشروع الحالي متزامناً مع النجاح بشكل أكبر وأوسع وأن نستطيع أن نحصل على شريحة متميزة لاجتياز هذا المشروع، كما أن الهيئة تفتح أبوابها أمام أي فكرة يطرحها اتحاد الصناعات وتهدف إلى زيادة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، ونقدم شكرنا إلى السيد حسين الخرافي على حرصه الدائم على إشراك الكويتيين في هذا القطاع الهام».

من جانبها، تحدثت مدير عام اتحاد الصناعات هدى البقشي حول أهمية مشروع «صناع المستقبل»، فقالت أن إدارة الاتحاد حرصت على ان يكون هذا المشروع ضمن خططها السنوية لما له من أهمية كبيرة، حيث تم تنفيذ المشروع 8 مرات متتالية، 4 مرات منها كانت برعاية الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأشارت إلى إصرارالاتحاد للاستمرارفي هذا المشروع ، لنجاحه في تحقيق الهدف من ورائه والمتمثل في تمكين الشباب الكويتي من العمل في القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل وتدريب مناسبة ، الامر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الاتزان في سوق العمل.

وتوجهت البقشي بالشكر للقائمين على الهيئة العامة للقوى العاملة على ثقتهم بالاتحاد، وعلى استمرارهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين .

