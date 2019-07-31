مال وأعمال

القاهرة - «كونا»: حذر رئيس وزراء مصر د. مصطفى مدبولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب كونها أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي.جاء ذلك في كلمة لمدبولي لدى افتتاح «ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات» لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا تحت رعاية رئيس مصر عبدالفتاح السيسي والتي تستمر اربعة ايام.

وأشار مدبولي في هذا الاطار الى «الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها والتي تمثل نسبة لا يستهان بها من اجمالي الناتج المحلي والعالمي».

وأكد أهمية دراسة مخاطر تمويل الارهاب «على نحو يمكن الدول من محاربة هذه الظاهرة على أساس مدروس ومحدد» لافتا الى «الضرر البالغ وتهديد الاستقرار الأمني وتعكير صفو المجتمعات التي تطالها أيدي الارهاب الآثمة بأعمالها».

وأوضح أن وحدات التحريات المالية «تعد في صدارة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستويات المحلية والاقليمية والدولية» مؤكدا اهمية «تجفيف» منابع الارهاب عن طريق منع وصول الأموال الى الجماعات والمنظمات الارهابية.

وشدد مدبولي على اهمية تبادل الخبرات على جميع المستويات الاستراتيجية والتعامل مع الطرق المستحدثة التي يستخدمها المجرمون والارهابيون لغسل متحصلات جرائمهم والعمل على ايجاد حلول للتحديات ذات العلاقة.

واعتبر أن الالتزام بالنظم الرقابية المحلية والدولية يشكل رادعا كبيرا لأية عناصر اجرامية بما في ذلك غسل الأموال الامر الذي يزيد من أهمية التعاون في مكافحة هذه الظاهرة وعلى نحو يسهم في تعزيز وتقوية الاقتصاديات العربية والافريقية.

