مال وأعمال

أعلنت شركة الأمان للاستثمار ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18 في المئة، حيث كسرت أرباح الشركة حاجز المليون وبلغت 1.030 مليون د.ك مقارنة مع 872 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام 2018.

هذا وقد شهدت أرباح الشركة نمواً استثنائيا في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث قفزت بنسبه 186 في المئة عن الفترة المماثلة من العام 2018، وبلغت أرباح الربع الثاني 115 ألف د.ك مقارنة مع 40 ألف دينار لذات الفترة من العام 2018. فيما تخطت إيرادات الشركة حاجز المليونين حيث بلغت 2.043 مليون د.ك في النصف الأول من العام 2019. وأعادت الشركة ارتفاع الأرباح المرحلية للنصف الأول من العام 2019 الى زيادة الأرباح غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة في بيان الدخل بالإضافة الى زيادة أتعاب إدارة موجودات بصفة الأمانة.

وعن هذه النتائج، صرح الرئيس التنفيذي يوسف الغانم:» تستكمل «الأمان» مسارها الثابت في تحقيق الربحية بفضل استراتيجية الأعمال الحالية، معرباً عن سعادته بهذه النتائج المالية التي تحققت في ظل التقلبات وعمليات التطوير التي تمر فيها أغلب أسواق المنطقة».

وأضاف «تمكنا خلال الربع الثاني من العام الحالي من الحصول على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من بنوك محلية لتمويل استثمارات عالية العوائد (Bridge Finance) ما يعكس ثقة البنوك بسلامة ومتانة المركز المالي لشركة «الأمان» ونتائج أعمالها، وحقق هذا الاستثمار نتائج إيجابية كان لها أثر ملحوظ على نمو الأرباح المرحلية لهذا الربع». واستكمالا لاستراتيجية «الأمان» التي تركز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية أفاد الغانم: تم خلال الربع الثاني من العام الحالي الدخول بشراكة استراتيجية من خلال مشروع مشترك والذي تم الاستحواذ من خلاله على شركة محلية تعمل في القطاع التعليمي، وبلغت قيمة الصفقة الاجمالية 18 مليون دينار كويتي، تمثل حصة شركة الأمان للاستثمار من هذا الاستحواذ 50 في المئة». وتابع الغانم:» إن هذا الاستحواذ جاء امتدادا لاستثمارنا السابق على شركة منارات للخدمات التعليمية في عام 2017، والتي تعمل في القطاع التعليمي مما يؤكد على مضينا قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات خاصة في القطاعات التشغيلية الدفاعية وتطوير أعمالها وعوائدها المستقبلية، ومنها التوسع في القطاع التعليمي الذي ترى فيه الشركة فرص واعدة لتحقيق قيمة مضافة عالية على المدى المتوسط والطويل ».

وبشأن مستجدات عملية الاندماج بين «الأمان» و«البيت»، أفاد الغانم: «بعد موافقة مجلسي إدارة الشركتين على تقرير مستشار الاستثمار المستقل وما توصل إليه من تحديد معدل سعر تبادل الأسهم بواقع 1.4 سهم من أسهم شركة «البيت» مقابل كل سهم من أسهم شركة «الأمان»، تستكمل الشركة حاليا الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج مع الجهات الرقابية المختصة والتي سوف يترتب عليها الحصول على الموافقات اللازمة من هذه الجهات بالإضافة الى موافقة المساهمين، وتواصل كل شركة مزاولة أعمالها بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيّز التنفيذ».

