مال وأعمال

أعلنت «هواوي» عن نتائج إيرادات أعمالها العالمية للنصف الأول 2019، والتي بلغت 58.34 مليار دولار، مسجلة بذلك نمواً سنوياً نسبته 23.2% وهامش ربح صاف قدره 8.7 في المئة.

وفي هذا السياق، أوضح ليانغ هوا رئيس مجلس إدارة هواوي أن العمليات التشغيلية تسير وفق سلاستها المعهودة، مؤكداً على متانة أعمال الشركة ومكانتها الراسخة على المستوى العالمي، وأنه بفضل نظم الإدارة الفعالة والأداء المتميز في مختلف المؤشرات المالية، حافظت أعمال هواوي على مرونتها الفائقة وخط نموها المتصاعد خلال النصف الأول 2019.

وبلغت إيرادات مبيعات هواوي في مجال أعمال مشغلي الاتصالات 21.29 مليار دولار، بنمو مستقر في الإنتاج والتسليم لمعدات الشبكات اللاسلكية والنقل البصري واتصالات البيانات وتكنولوجيا المعلومات وفئات المنتجات ذات الصلة. وحتى تاريخه، وقعت هواوي 50 عقداً تجارياً لتقنيات الجيل الخامس 5G وشحنت أكثر من 150 ألف محطة أساسية للجيل الخامس للأسواق في مختلف أرجاء العالم.

كما بلغت إيرادات أعمال قطاع المشاريع والمؤسسات في هواوي 4.59 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة، حيث تواصل الشركة نجاحاتها على مستوى تحسين محفظة منتجاتها المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مقدمتها السحابة الالكترونية والذكاء الاصطناعي وشبكات المقرات ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء والحوسبة الذكية. وتحتفظ الشركة بمكانتها الريادية الراسخة كمزود موثوق للعملاء في القطاعات الحكومية والخدمية، إضافة إلى فئات أخرى من العملاء في القطاعات المالية والنقل والطاقة وصناعة السيارة.

أما أعمال إيرادات أعمال هواوي في أجهزة المستهلك فقد بلغت 32.1 مليار دولار، حيث وصلت شحنات هواتف هواوي الذكية بما فيها فئة «الأونر» Honor إلى 118 مليون، بزيادة قدرها 24 في المئة على أساس سنوي. كما شهدت الشركة نمواً متسارعاً في شحناتها من الأجهزة اللوحية والكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء، حيث تسعى الشركة جاهدة للارتقاء بمنظومة أجهزتها لتوفير تجربة ذكية شاملة ومتكاملة لمختلف فئات المستخدمين. وحتى تاريخه، ضمت منظومة هواوي للنظام الإيكولوجي الخاص بخدمات الهاتف المتحرك أكثر من 800 ألف مطور و500 مليون مستخدم حول العالم.

