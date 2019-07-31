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ادعى ملياردير روسي أنه سيجعل البشر خالدين بحلول عام 2045، حيث يمول خطة لتحميل شخصيات الأفراد في أدمغة صناعية.

ويزعم رجل الأعمال ديمتري اتسكوف، (38 عاما)، أنه باستخدام خطته، يمكن تضمين هذه «العقول» في روبوتات أو صور ثلاثية الأبعاد، «ما يسمح لنا بالعيش الى الأبد في نسخ صناعية من أنفسنا».

وفي حديثه لشبكة «بي بي سي»، قال اتسكوف: «خلال الثلاثين سنة القادمة، سأحرص على أن نتمكن جميعا من العيش الى الأبد، وأنا واثق بنسبة 100% من حدوث ذلك، والا لما بدأت هذه الخطة على الاطلاق».

وأنشأ اتسكوف مخططه هذا في عام 2011، وأطلق عليه اسم «مبادرة 2045»، وانتشر المشروع بين كبار علماء روسيا، حيث يعملون على بناء مركز أبحاث ضخم يركز على الروبوتات وعلى التحكم الآلي ودمج الانسان مع الآلة.

ويعتقد فريق «مبادرة 2045» أن البنية المعقدة للدماغ سيتم رسمها بدقة يوما ما، بحيث يمكن تحميلها على جهاز الكمبيوتر.

وبحلول عام 2035، يجب أن يكون بالامكان التحكم في روبوت ذي دماغ صناعي، على غرار الانسان، وفقا لفريق العلماء، وستتم طباعة الدماغ مع شخصية وأفكار الانسان.

وهذا يعني أن كبار السن يمكنهم تحميل أدمغتهم على جهاز كمبيوتر قبل وفاتهم مباشرة من أجل العيش الى أجل غير مسمى.

وفي عام 2045، يأمل العلماء في تطوير وسيلة لنقل الوعي البشري الى صورة ثلاثية الأبعاد، وذلك عن طريق تحميل الدماغ على جهاز كمبيوتر.

وأنفق اتسكوف ملايين الدولارات لمساعدة العلماء على تحقيق حلمه، حيث أنه يعتقد أن الدماغ البشري يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها الكمبيوتر، ويمكن نقله الى مجموعة متنوعة من الهياكل.

ويدعم عدد كبير من العلماء فكرة امكانية تحميل الأدمغة على أجهزة الكمبيوتر، حيث قال الخبير البريطاني في مجال الشيخوخة، أوبري دي غراي، ان فكرة الانسان الآلي ذي الشخصية الانسانية «ليست مجنونة لكنها صعبة».

كما توقع ايان بيرسون، عالم المستقبليات، أننا سنحقق الخلود من خلال استبدال أعضائنا

الحيوية أو تحميل أدمغتنا في الروبوتات.

وتحظى خطط دميتري بدعم من عدة مجالات جديدة للعلوم، حيث قام الباحثون بالفعل بتطوير «أجزاء جسم» الكترونية من أجل مساعدة المصابين بشلل نصفي، يمكن السيطرة عليها بالعقل.

