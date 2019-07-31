مجيدة عبدالرضا فرج 77 عاما، شيعت، عبدالله المبارك، ق 2، ش 229، م 21، ت: 99013769، 99045870.

عادل خليفة محمد الخرس 65 عاما، شيع، الرجال: السلام، ق 5، ش 503، م 15، ت: 60068010، النساء: حطين، ق 3، ش 321، م 8، ت: 66660826.

يوسف محمد سالم الحجيلان 43 عاما، شيع، الرجال: الفحيحيل، ق 9، شارع ابوفراس الحمداني، م 14، ت: 99009093، النساء: الظهر، ق 6، ش 4، ج 3، م 5، ت: 99004123.

احمد علي محمد الشراح 59 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 90040015، النساء: الشعب، ق 3، ش 31، م 15، ت: 97833844.

سكينة عباس حسين الشريف، أرملة سليمان محسن الموسوي 70 عاما التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: مسجد مقامس، الرميثية، بجانب ثانوية فلسطين، ت: 99069316، النساء: حسينية السيد علي الموسوي، بنيد القار، ت: 99069410.

إنا لله وإنا إليه راجعون