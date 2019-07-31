علم ومعرفة

كتب أديب نوبل عميد الرواية العربية نجيب محفوظ عبر مسيرته الإبداعية الطويلة والحافلة أكثر من ألف مقال وكانت بدايته في كتابة المقال اسبق من إبداعه الروائي وعبر هذا الكم الهائل من المقالات التي كتبها على مدى ما يزيد عن الـ50 عاماً تنوعت هذه المقالات موضوعياً بين ثلاثة حقول كبيرة... الأول الدين والفلسفة والثقافة والتي بدأ ينشرها في الصحف منذ ثلاثينيات القرن العشرين والحقل الثاني السياسة والمجتمع والشباب والحقل الثالث فكان في القضايا العربية وقضايا العلم والتقدم.

هذه المجموعة الهائلة من المقالات صدرت بالقاهرة أخيراً عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع في ثلاث مجلدات ضخمة ناقش فيها محفوظ القضايا المتعلقة بالحياة والفكر الإنساني بعقلية المفكر والمحلل والفيلسوف للمشكلات السياسية الدولية والمحلية وقضايا التغيير الاجتماعي وما طرأ من ثورات وإصلاحات كان مثله الأعلى سعد زغلول ومصطفى النحاس.

وكما يقول الناشر محمد رشاد في مقدمة المجلدات لم يخرج نجيب محفوظ في مقالات عن حدود الواقع المصري دائما والعربي أحيانا فقضايا الواقع المصري اليومية الملحة والعاجلة والمثارة سواء في الصحف أو الإذاعة أو التي يتحدث عنها الناس في المقاهي أو رسائل القراء كل هذا تناوله محفوظ عبر مقالاته بفكر مستقبل ومحايد. اتسمت مقالات محفوظ بالإيجاز والتكييف وجاءت في مجملها كضوء كاشف في كل القضايا التي أثار وخاصة في المسائل الدينية التي اتسمت بالمنطق والتفكير السليم وكانت من بين قناعاته وآرائه أن يواجه الفكر بالفكر كان اهتمام نجيب محفوظ الأساسي في مقالاته هو المواطن المصري وما يواجه من هموم يومية يطرح المشكلة ويضع لها الحلول وكان في اغلب مقالاته يتوجه بالحل إلى المسؤولين والحكومات ليضع أمامهم ما يراه من حل مناسب للمشكلة المثارة

ومن المقالات التي تعكس فلسفة محفوظ في مجال الدين انه كان يرى أن الجهل بالدين يرجع إلى تعليم الدين في المدارس وكان يدعو إلى أن يكون درس الدين تربية روحية تتلقى في جو من التعاطف والإرشاد والمحبة بعيدا عن معاناة الحفظ والتسجيع والخوف من السقوط مع الاقتناع الكامل بأن الدين ليس معرفة تُحفظ ولكنه معاملة وسلوك تقوم عليها الحياة الإنسانية الكريمة. ويضع محفوظ- عبر مقالاته- خطة مبدئية لتدريس الدين في المدارس حين يقول إنني أتصور أن تكون السيرة هي العماد الأول له التربية بما هي حياة وسلوك ورؤية ومثل أعلى.. نتدرس في السيرة النبوية بدءاً من السنة الاولي الابتدائية حتى السنة الثانية الثانوية.. تعرض في السنة الأولى في صورة مبسطة يسيره تم تتدرج في النمو والتفاصيل عاماً بعد عام.

وتتضمن من الآيات ما يناسب المقام وما تتطلبه الحاجة فآيات الصلاة تقرر من سن معينة كذلك آيات الصوم مع التركيز على آيات القيم والأخلاق والأهداف الإنسانية.

كما أثار في مقالاته حوادث الفتن الطائفية والإسلام وصراع المبادئ والمناظرات الدينية والتجارب الإسلامية وغيرها من قضايا الفكر والدين.

