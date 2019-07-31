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أسوان تستضيف الملتقى الدولي للثقافات الأفريقية


ينظم المجلس الأعلى للثقافة بمصر الملتقى الدولي لتفاعل الثقافة في دورته الرابعة بمدينة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر المقبل وصرح د.سعيد المصري الأمين العام للمجلس أن محاور الملتقى تدور حول «الثورة الرقمية وتأثيرها على تشكيل الوعي الأفريقي أما المحور الثاني يدور حول المرأة الأفريقية في عالم متغير والمرأة الأفريقية وعلاقتها بالهوية والتنشئة الثقافية والتنمية المرأة الأفريقية والإبداع الثقافي الأسرة في أفريقيا أما المحور الثالث يركز على الثقافات الأفريقية والثقافات الوافدة ويدور المحور الرابع حول الامتداد الأفريقي خارج القارة الأفريقية ويتضمن المحور الخامس دور المؤسسات في الثقافات الأفريقية أما المحور الأخير فيركز على الثقافات الأفريقية وتفاعلاتها مع الثقافة الدينية والطائفية وأنماط النزاعات الاجتماعية والعنف.. ومن المقرر أن يشارك في الملتقى العديد من الشخصيات والرموز السياسية والثقافية في أفريقيا إلى جانب بعض المدعوين من القامات الثقافية من خارج القارة.


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