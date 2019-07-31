آخر النهار

يواصل الفنان خالد سليم تصوير مسلسله المقبل بعنوان «بلا دليل»، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، و من المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، التي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة «هارب»، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.

يذكر أن مسلسل «بلا دليل»، بطولة كل من حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، و من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفي.

