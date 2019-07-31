آخر النهار

نستغرب غياب السهرات الدرامية، بعد ان ظلت تلك الأعمال حاضرة ونابضة ومتوهجة لسنوات طويلة، بل إن بعضها كتب له تمثيل الكويت في العديد من المهرجانات والملتقيات الدولية التلفزيونية.

ورغم ذلك، فاننا نلاحظ. ومنذ أكثر من عقدين من الزمان، حالة من الغياب للسهرات التلفزيونية الدرامية، وكأن منهجية وآلية لوائح عمل المنتج المنفذ أو الشراء المتميز، لا تقتصر إلا على المسلسلات ذات «30»حلقة فقط بينما يتم تغييب السهرات.. والثلاثيات.. أو حتى السباعيات.. أو غيرها.

السهرات الدرامية التلفزيونية، إطار متميز من أطر إنتاج الدراما التلفزيونية، تقدم جرعة درامية مكثفة على مدى ساعة أو ساعة ونصف من الزمان، تختصر للمشاهد الكثير من الحكايات وتتجاوز الصيغ (التمطيط) المتبعة في إنتاج المسلسلات ذات الثلاثين حلقة.

كما أن السهرات التلفزيونية، تمثل مادة يمكن تطويعها وعرضها في أي وقت، سواء في السهرات التلفزيونية أو غيرها من المواعيد، كما يمكن إنتاج أعمال تلبي جميع الأذواق، وتعبر عن جميع القضايا والموضوعات وتشمل رسائل ثرية من الإنتاج الفني والمضامين والطروحات الاجتماعية.

ما أحوجنا ونحن نخطط للموسم الفني الجديد، أن نعيد التفكير في إنتاج السهرات التلفزيونية.

وعلى المحبة نلتقي

