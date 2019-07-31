آخر النهار

تشارك مؤسسة الدوحة للأفلام في النسخة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي من خلال 3 أعمال سينمائية حصلت على منح دعم تمويلية من المؤسسة، ولأول مرة، ستفتتح وتختتم فعاليات أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا بفيلمين شاركت المؤسسة في تمويلهما عبر برنامج المنح وتم اختيارهما للمشاركة في قمرة.

العمل الأول هو فيلم الرسوم المتحركة «بومباي روز» لجيتانجالي راو والذي سيُعرض في الافتتاح وهو فيلم رومانسي موسيقي تدور أحداثه في شوارع مدينة بومباي، ويحكي قصة كامالا وسالم في رحلة بحثهما عن الحب في شوارع هذه المدينة الجميلة رغم ازدحامها وفوضويتها، تقدّم لنا القصة من خلال مجموعة من اللوحات الرائعة المرسومة بيد غيتانجالي راو، فنانة الرسوم المُتحرّكة الحائزة على الجوائز.

أما العمل الثاني هو الفيلم المكسيكي «رحلة لا تنسى» لجوشوا جيل الذي سيعرض في الختام. وتدور أحداث الفيلم حول مهمة سحرية وروحية يأخذها طفل على عاتقه وفاءً لأمه المفقودة في بلدةٍ صغيرةٍ تعيش عذاباً صعباً بين قواعد الجيش ومهرّبي المخدّرات. أما الفيلم الثالث الذي سيشهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات أيام فينيسيا هو العمل السوداني «ستموت في العشرين» لأمجد أبو العلاء، والفيلم مستوحى من قصة «النوم عند قدمي الجبل» للكاتب الروائي حمور زيادة التي تدور في عوالم صوفية، وتتناول تأثير المجتمعات على الفرد وخنوعه لها وفكرة الخروج منها، ويعتبر هذا الفيلم الروائي الأول في تاريخ السودان منذ 20 عاماً، والسابع في تاريخها، ولاقى اهتماماً عالمياً وحصل على منح مالية من عدة جهات أخرى بخلاف مؤسسة الدوحة للأفلام مثل مهرجان برلين السينمائي، ومنحة من بيروت، إضافة إلى منحة «سور فاند» النرويجية.

وتنطلق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل. ويُعد واحداً من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزاً حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز. ويمنح المهرجان جائزة الأسد الذهبي، لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية، إضافة لجائزة كأس فولبي التي تُمنح لأفضل ممثل وممثلة.

