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لطيفة تستعد لإصدار ألبومها الجديد


تستعد الفنانة التونسية لطيفة لمتابعة تجهيزات ألبومها الجديد، والذي سجلت منه حتى الآن مجموعة من الأغاني، أبرزها أغنية «شاغلني» التي طرحتها مؤخرا، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً. ومن المقرر ان تعود لطيفة خلال شهر اغسطس المقبل إلى مصر، وذلك بعد الانتهاء من سلسلة حفلاتها، للاستقرار على باقي أغاني الألبوم، والذي اختارت له اسم «شاغلني». الجدير ذكره ان لطيفة احيت أخيراً فعاليات «مهرجان قرطاج الدولي» بحضور عدد من الوزراء والفعاليات الاجتماعية والسياسية وتم تكريمها من قبل وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين.


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