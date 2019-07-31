آخر النهار

أطلق الفنان سامو زين أحدث أعماله الفنية، وهو فيديو كليب أغنيته الجديدة « حب حب « وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز امين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما كليب فيديو من إخراج إسماعيل الأرباس.

وقد شوق سامو زين جمهوره على إنستغرام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشره بوست لغلاف الأغنية وتفاعله مع الجمهور من خلال «stories»

وذلك بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ ايام و طرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي. ونجحت أغنية «حب حب» في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعام العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سورية والسعودية ومصر والكويت. وتقول كلمات الأغنية : اسمي تغير لاجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما أتنفس من دونك يا أنفاسي، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب.

يشار أن اخر أعمال سامو زين الغنائية كليب أغنية « سامو زين» وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير « لو عمري يرجع « أما على مستوى التمثيل آخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل «بدل الحدوتة».

