loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أصالة تشارك في مهرجان صلالة السياحي


أعلنت الفنانة أصالة عن حفلها الغنائي في مهرجان صلالة السياحي، المقامة فعالياته في سلطنة عمان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام».
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق الاول من أغسطس، على مسرح المروج، على أن يذاع الحفل مباشرة على تلفزيون سلطنة عمان
وفي سياق فني آخر تستعد أصالة لطرح ألبومها الجديد «في قربك» في الفترة الصيفية المقبلة، بعد ألبومها الأخير «مهتمة بالتفاصيل» الذي طرح عام 2017، ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا ونسبة استماع عالية على مختلف تطبيقات الأغاني وموقع الفيديهات الشهير «يوتيوب».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة