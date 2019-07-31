آخر النهار

أعلنت الفنانة أصالة عن حفلها الغنائي في مهرجان صلالة السياحي، المقامة فعالياته في سلطنة عمان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام».

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق الاول من أغسطس، على مسرح المروج، على أن يذاع الحفل مباشرة على تلفزيون سلطنة عمان

وفي سياق فني آخر تستعد أصالة لطرح ألبومها الجديد «في قربك» في الفترة الصيفية المقبلة، بعد ألبومها الأخير «مهتمة بالتفاصيل» الذي طرح عام 2017، ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا ونسبة استماع عالية على مختلف تطبيقات الأغاني وموقع الفيديهات الشهير «يوتيوب».

