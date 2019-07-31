إضاءات

6 مسلسلات درامية جديدة لم يحالفها الحظ للعرض خلال موسم رمضان الماضي، لأسباب متعددة، بعضها توقف تصويره في آخر لحظة وتعرض للتأجيل من العرض في الموسم الدرامي الاكبر بدون أسباب واضحة، والبعض الآخر قرر صناعها إقصاءها بأيديهم من هذا الموسم، وحددوا موعدا آخر ومنصات عرض أخرى لها، ولكن يبقى الجزء الثالث والأخير من هذه الـ6 أعمال ليس واضح المصير حتى الآن.

أبرز هذه المسلسلات «النصابين» بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، و«اللعبة» بطولة شيكو وهشام ماجد، و«السر» بطولة وفاء عامر ونضال شافعي، و«القائمة 36» بطولة عمرو يوسف، و«مملكة إبليس» بطولة رانيا يوسف وغادة عادل، وأخيرا «فالنتينو» بطولة عادل إمام والذي أعلن عن عرضه في موسم 2020.

وفي الموضوع التالي نرصد مصير كل مسلسل منها لمعرفة ما النتيجة النهائية التي سيتعرض لها.

البداية جاءت مع مسلسل «فالنتينو» بطولة النجم عادل إمام ودلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين ومن إخراج رامي إمام وإنتاج سنرجي، فبعد أن كان التصوير يسير على قدم وساق قبل رمضان الماضي استعدادا للعرض فيه، إلا أن الشركة المنتجة اتخذت قرارا بإيقاف التصوير وخرجت عدة إشاعات مفادها أن صحة الزعيم هي السبب في ذلك، إلا أن نجله المخرج رامي إمام أصدر بيانا يوضح فيه أن صحة والده أبعد ما يكون عن السبب الحقيقي لإيقاف التصوير وقتها، وبعدها بفترة وتحديدا في أواخر شهر رمضان الكريم، أعلنت الشركة المنتجة أن المسلسل يستعد للعرض في رمضان 2020 وسيتم استئناف تصويره قريبا، وبذلك يكون وضح مصير «فالنتينو». أما مسلسل «مملكة إبليس» بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وصبري فواز وإيمان العاصي وأحمد داود وتأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني، فقد أعلنت الشركة المنتجة أنه سيتم عرضه في شهر أكتوبر المقبل على منصة شاهد الإلكترونية، وهي المنصة التابعة لمجموعة قنوات MBC. ومن ناحيته، قال أحمد خالد موسى المخرج «في البداية أود توضيح أن المسلسل لم يتم تأجيله من العرض في موسم رمضان الماضي، ولكننا منذ البداية نعلم أنه لن يعرض في هذا الشهر وعملنا على هذا الأساس، لأن طبيعة المسلسل لا تتناسب مع شهر رمضان، فهو تدور أحداثه في 3 أجزاء، كل جزء منها مكون من 10 حلقات، وإيقاعه لاهث للغاية، وأنسب طريقة لعرضه هي عبر الإنترنت، وبالتالي قام المنتج طارق الجنايني بالتوقيع مع مجموعة MBC للعرض على المنصة الإلكترونية في شهر أكتوبر، ثم يعرض في وقت لاحق على القنوات الفضائية العادية».

وبعدما تم عرض البرومو الإعلاني الخاص به قبل بداية رمضان على عدد من مواقع السوشيال ميديا، إلا أن المنتج محمد فوزي قرر وقتها عدم العرض في موسم رمضان لحين الاستقرار النهائي على القناة التي ستتولى عرضه، خصوصا أن العمل ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة ومكون من 60 حلقة. وعن مصير العمل قال فوزي:«الأسبوع المقبل سنحدد موعد عرض المسلسل وسأعلن كل التفاصيل الخاصة بعرضه، خصوصا أنني تلقيت أكثر من عرض من عدة قنوات ترغب في عرضه وأدرسها جميعا وما زلت في مرحلة دراستها جميعا، وعندما عرضنا البرومو الإعلاني الخاص به وقتها، فإننا كنا نرغب في عرض 30 حلقة أثناء رمضان ثم يتم استكمال الـ30 حلقة المتبقية عقب شهر رمضان، ولكن القدر تدخل وقتها ولم يتم العرض، وبالمناسبة التسويق للقنوات ليس هو السبب وراء التأجيل كما أشيع وقتها».

وكانت الفنانة وفاء عامر في وقت سابق في حوار لها مع «الشروق» صرحت قائلة «أعتقد أن المنتج لديه أسبابه في تأخير عرضه تبعا للعروض المقدمة له من قبل القنوات، ولديه أسبابه أيضا في عدم عرضه حاليا، وقد تم تأجيل المسلسل لما بعد رمضان، وأعتقد أن عرض البرومو الإعلاني ثم تأجيل العمل لن يضره لأن لكل عمل ظروفه، وأجد أن هذا سيجعل الجمهور متشوقا لمشاهدته أكثر وقت طرحه، فضلا عن أنه وقت عرضه بالتأكيد سيتم طرح بروموهات إعلانية له».

هذا وبعدما فوجئ صناع مسلسل «اللعبة» بتأجيل العمل قبل رمضان بأيام قليلة وتوقفه عن التصوير بعدما كانوا يسابقون الزمن للعرض في رمضان، فقد أعلن المنتج أمير شوقي أن المسلسل تم استئناف تصويره مجددا الأسبوع الماضي وأنه لا يتبقى أمام فريق العمل سوى أيام قليلة استعدادا لعرض المسلسل على MBC في شهر أكتوبر المقبل، حيث قام بالتوقيع مع المجموعة السعودية لتتولى عرض المسلسل خارج رمضان وهو جيد ومثالي بالنسبة له، ونفى شوقي أن يكون هناك مشكلات قد حدثت مع قنوات مصرية تسببت في تأجيل عرض المسلسل من رمضان الماضي.

ويظل هناك مصير مجهول يواجه مسلسل «النصابين» بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج جمال العدل، فإلى الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء يتعلق بالمسلسل: خصوصا مع النظر إلى أنه قد بدأ تصويره بالفعل قبل شهر واحد تقريبا من رمضان، ولكن لم يستمر التصوير سوى 3 أيام فقط في حي غاردن سيتي بالقاهرة، وفوجئ الصناع بقرار المنتج بالتوقف عن التصوير لحين إشعار آخر. ومن جانبه، قال المخرج أحمد مدحت «حقيقة لا أعلم مصير هذا المسلسل سواء سيتم استئناف تصويره مجددا أم سيتم إلغاء الفكرة من أصلها واعتباره لم يكن وحتى لو تم استئنافه فهل سيكون للعرض في شهر رمضان المقبل أم خارج رمضان، فليس لديّ أي معلومة تذكر بخصوصه، وكل ما أعلمه أننا عملنا فيه 3 أيام فقط لا غير، ثم فوجئنا بقرار المنتج بالتوقف عن التصوير وقيل لنا وقتها أن تصاريح الرقابة وأذن التصوير هي السبب في التعطيل». وكانت الفنانة نيللي كريم في وقت سابق قد صرحت أيضا بأنها لا تعلم مصير هذا المسلسل رغم أنها نجمته وبطلته الرئيسة، وأيضا ليس لديها علم ما إذا سيتم استكماله أم لا. ونفس المصير المجهول يواجه أيضا مسلسل «القائمة 36» بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمود عبدالمغني وإنتاج مجموعة فنون مصر، ولكن هذا العمل لم يلحق التصوير أصلا، حيث قرر المنتجون ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز ألا يتم البدء في تصوير هذا العمل على الرغم أن هناك عدة جلسات عمل قد جمعت بين المؤلف والمخرج محمد سلامة والأبطال المشاركين والمنتج واستقروا تقريبا على أغلب تفاصيل المسلسل.

