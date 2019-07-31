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أثارت الهيئة التي ظهر عليها الممثل العالمي راسل كرو، وهو واقف بأحد شوارع نيويورك ومعه فتاة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في صورة صادمة لمحبيه بجسد ممتلىء، وهو يدخن سيجارة مرتديا قميصا أزرق باهت اللون، وملطخاً بالدماء المزيفة وحذاء بني اللون.

ظن البعض أن هذا هو المظهر الحقيقي الذي أصبح عليه بطل فيلم «جلاديتور»، والحائز عن «الأوسكار» عن دوره فيه، خاصة بعدما ظهوره في يوليو العام الماضي، بلحية كثيفة وجسد ممتلئ، في أحد النوادي وهو يقوم بمشاركة نجله لعب كرة السلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التقطت هذه الصور، خلال فترة استراحة من تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «Unhinged» وهو مرتد بدلة تحت ملابسه ليبدو بهذا البدانة، ويلعب «كرو» فيه دور رجل مريض نفسي، يجعل فتاة تعيش في جحيم ورعب مستمر، يقتل كل شخص قريب منها، بعدما تعرضا لحادث على إحدى الطرق، جعلها تصرخ بوجهه على الطريق وتدخل في نوبة غضب شديد، ويشاركه في بطولة الفيلم عدد من الممثلين منهم: الممثل غابرييل باتمان، وكارين بيستوريوس، وجيمي سيمبسون.

لم تكن المرة الأولى التي يخضع فيها «كرو» لمثل هذه التغيرات في المظهر، فقد ظهر في وقت سابق من هذا العام، لتقديم مسلسل جديد عن حياة رئيس شبكة فوكس نيوز السابق المثير للجدل «روجر آيلز»، مرتديا وجهاً اصطناعياً وغطاء رأس ليبدو وكأنه أصلع.

