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سان دييغو «رويترز»: كشفت استوديوهات مارفل السينمائية المملوكة لشركة «والت ديزني»، النقاب عن مجموعة جديدة من أفلام الأبطال الخارقين ستقدمها على مدى العامين المقبلين من بطولة نجوم كبار مثل أنجلينا جولي في فيلم «ذي إتيلرنالز» «الخالدون» وماهرشالا علي في إعادة تقديم لفيلم «بليد»، وناتالي بورتمان في نسخة نسائية من شخصية «ثور».

ويرسم إعلان مارفل عن الأفلام الجديدة، خلال مؤتمر كوميك كون الترفيهي بالولايات المتحدة، أول من أمس، الطريق الذي ستسير عليه «مارفل» بعد فيلمها الناجح «أفنجرز: إند جيم» «المنتقمون: لعبة النهاية» الذي قالت ديزني أمس، إنه أصبح أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في التاريخ ليتخطى بذلك فيلم «أفاتار» من إنتاج 2009.

واعتلت جولي المسرح أمام جمهور يقدر بنحو 6500 شخص مع نجوم اختيروا لمشاركتها بطولة فيلم «الخالدون» مثل ريتشارد مادن وكميل نانجياني وسلمى حايك. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة، وسيطرح في دور العرض السينمائي في نوفمبر 2020.

ورداً على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم، قالت جولي «سأعمل بجد أكثر 10 مرات.. نعلم جميعاً المهمة التي نحن بصددها، ونعلم ما تستحقون لذلك سنعمل جميعاً بجد شديد»، وأضافت «لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس».

وكشفت «ديزني» أيضاً عن طرح فيلم «ثور: لوف آند ثاندر» وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام ثور في نوفمبر 2021. وشاركت بورتمان في أفلام سابقة ضمن السلسلة وأدت دور حبيبة ثور، الذي قام بدوره كريس هيمسوورث.

