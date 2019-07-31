عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان «ايران لم تربح في اي حرب، لكنها لم تخسر اي مفاوضات».

وكتب ترامب على حسابه في تويتر «تذكروا فقط، ان ايران لم تربح الحرب ابدا، لكنها لم تخسر اي مفاوضات». وأعربت الادارة الأميركية مرارا عن رغبتها في التفاوض مع السلطات الايرانية، الأمر الذي لم تخفيه طهران ايضا، اذ عبر الرئيس الايراني حسن روحاني في الـ 24 من الشهر الحالي، عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا الى ان طهران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع واشنطن. وفي احدث تطورات التوتر في الخليج. اعلنت المتحدث باسم السفارة الأميركية في برلين تمارا سترينبيرغ غريلير ان «الولايات المتحدة طلبت رسميا من المانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للعدوان الايراني»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المتحدثة «أعضاء في الحكومة الألمانية اكدوا بشكل واضح انه يجب حماية حرية الملاحة، وسؤالنا هو حمايتها بواسطة من؟». وتصاعد التوتر بين ايران وبريطانيا في الشهر الحالي بعدما احتجزت قوات ايرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق الذي يعد اهم ممر مائي لشحنات النفط في العالم. وذلك بعد اسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط ايرانية بالقرب من جبل طارق للاشتباه في انها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية.

وفي طهران، دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، علي لاريجاني، الى اعتماد رؤية استراتيجية مشتركة بين طهران وبكين لمواجهة العداء الأميركي لبلاده وللصين.

وقال لاريجاني، خلال لقاء جمعه امس برئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو الذي يزور طهران حاليا: «العداء الأميركي تجاه ايران والصين ليس تكتيكيا، بل استراتيجي وعميق ويجب اعتماد تفكير استراتيجي ضده»، وذلك حسب وكالة الأنباء الايرانية «ايرنا».

وأضاف «المشاورات الايرانية الصينية ودعم بعض الدول الصديقة ستمكننا من مواجهة العداء الأميركي واحباط تداعياته»، موضحا ان نجاح هذا البرنامج مشروط بتنفيذ الخطوات المتفق عليها. كما اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني انه لمس، خلال زيارته الأخيرة للصين، حرصا على تطوير علاقات التعاون الثنائي، و«أن الرئيس شي جين بينغ اكد على تطوير خطة طويلة الأمد لمدة 25 عاما للعلاقات بين البلدين».

واستطرد قائلا «ايران من جانبها اعدت خطة مدتها 25 عاما، وعلينا ان نتفاوض مع الجانب الصيني لتحويل هذه الخطة الى وثيقة استراتيجية مشتركة».

من جانبه، اكد رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، دعم بلاده لجهود ايران للحفاظ على الاتفاق النووي، وحرصها على تطوير علاقاتها مع ايران بشكل مستمر.

وأضاف: «بلدانا يواجهان في الوقت الحالي ضغوطا وبلطجة اميركية وأن احد اهداف هذه الزيارة (زيارته الى ايران) هو التنسيق بين البلدين لمواجهة الاجراءات الأحادية والهيمنة الأميركية».

