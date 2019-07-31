عربيات ودوليات

وصل وفد من خفر السواحل الاماراتي، امس، الى طهران لبحث التعاون الحدودي بين البلدين.

وأفاد مراسل قناة «روسيا اليوم» في طهران بأن زيارة الوفد الاماراتي تأتي في اطار المشاركة في الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل الايراني والاماراتي.

وسيبحث الاجتماع كذلك تنقل الأجانب بين البلدين والدخول غير الشرعي عبر الحدود البحرية، اضافة الى تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين.

وكان آخر اجتماع مشترك لخفر السواحل الاماراتي الايراني عقد عام 2013.

وتأتي زيارة الوفد الاماراتي المكون من 7 افراد من خفر السواحل، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بالاضافة الى سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة ايران.

