عربيات ودوليات

القدس المحتلة - رام الله- الوكالات: بلباس جديد، وكيس صغير به حلوى، توجه الطفل الفلسطيني محمد ربيع عليان ذو الأربع سنوات من بلدة العيسوية باتجاه مركز شرطة صلاح الدين في القدس المحتلة، بعدما استدعاه الاحتلال للتحقيق امس.

وكان الاحتلال وجّه الاثنين استدعاء للطفل محمد للتحقيق معه في تهمة القاء حجارة على سيارة شرطة اسرائيلية اثناء اقتحامها البلدة. وبحسب شهود عيان، فان الطفل محمد عندما كان متوجها مع ابيه لمركز الشرطة، كان يجيب من يسأله عن وجهته قائلا: انا متوجه الى دار جدي! وتراجعت سلطات الاحتلال عن التحقيق مع الطفل، الذي رافقه صحافيون ومواطنون الى مركز الشرطة، واكتفت بادخال الوالد للمركز، حيث تم تحذيره من تكرار رشق ابنه للشرطة بالحجارة. واعتبر ناشطون استدعاء طفل عمره اربع سنوات للتحقيق فضيحة تضاف لسجل الاحتلال المظلم في التعامل مع اطفال فلسطين. وكان رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير قدري ابو بكر، ندد باستدعاء السلطات الاسرائيلية الطفل محمد للتحقيق معه. وقال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية في بيان ان «الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، والطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الاسرائيلية». وحذر ابوبكر من محاولات اسرائيل «تشويه مستقبل الأطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطيني». وأصدرت محاكم اسرائيلية -خلال السنوات الثلاث الماضية- احكاماً ضد نحو عشرين طفلاً، اغلبهم من القدس المحتلة. ومن بين هؤلاء الطفل احمد مناصرة، الذي حُكم عليه بالسجن الفعلي تسع سنوات ونصف السنة، وفق هيئة الأسرى. في غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، ان القيادة الفلسطينية، شكلت لجنة، لتنفيذ قرارها بتعليق اتفاقيات التنسيق الأمني مع اسرائيل. وقال اشتيه امس، خلال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، المنعقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، ان قرار القيادة جاء نتيجة خرق اسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعلن الأسبوع الماضي، قرار القيادة وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وقال عباس في كلمة عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية: «لا سلام ولا امن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون ان ينعم شعبنا بحقوقه كاملة». وأضاف ان السلطة لن ترضخ للاملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصا في القدس.

