عربيات ودوليات

شرع 19 أسيرا فلسطينيا بالسجون الاسرائيلية امس في اضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع عدد من الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال حسن عبدربه -الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير- ان 19 أسيرا ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شرعوا امس بالاضراب المفتوح عن الطعام. ويقبع المضربون في سجني النقب وريمون جنوبي اسرائيل.

وأضاف عبدربه ان الاضراب جاء اسنادا وتضامنا مع عشرة اسرى في السجون الاسرائيلية مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري.

وأشار الى ان الأسرى اكدوا المضي في الاضراب حتى تحقيق مطالب زملائهم.

والاعتقال الاداري هو قرار اعتقال دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر الى ستة اشهر، ويتم اقراره بناء على معلومات سرية امنية بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عدة.

