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الخرطوم - الوكالات: شهدت الخرطوم ومدن سودانية اخرى امس احتجاجات على مقتل طلاب برصاص قوات الأمن في مدينة الأبيّض اول من امس، بينما اعتبر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان ما حدث امرا مؤسفا وحزينا ويتطلب المحاسبة.

وجابت مظاهرات عدة مناطق بالخرطوم ومدن سودانية اخرى، فيما خرج طلاب المدارس في مسيرات احتجاجية على مقتل زملائهم في كبرى مدن ولاية شمال كردفان غربي السودان وجرح العشرات.

وكان الاثنين يوما داميا بعد مقتل ثمانية اشخاص بالرصاص لدى تفريق قوات الأمن السودانية مظاهرة طلاّبية احتجاجا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز، كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

قال رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان امس «ان ما حدث في الأبيّض امر مؤسف وحزين». ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن البرهان قوله ان قتل «المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة».

من جهته، اعرب ممثل اليونيسيف في السودان عن صدمته الشديدة لمقتل تلاميذ برصاص قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد الأطفال. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا انصاره للتظاهر في ارجاء البلاد تنديدا بـ«المذبحة» ضد طلاب المدارس.

وقررت السلطات السودانية، امس، تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية.

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، قرارا اداريا يقضي بـ»تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات الى اجل غير مسمى».

وعاد التوتر الى الأجواء السياسية في السودان، بعد احداث مدينة الأبيض حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص الاثنين.

وأكد مفاوضون في حركة الاحتجاج عدم اجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، امس، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في الأُبيض.

