عربيات ودوليات

قتل 57 شخصا على الأقل، أول أمس، خلال مواجهات وقعت داخل سجن شمالي البرازيل، حسبما اعلنت السلطات المحلية. وأوضحت السلطات البرازيلية ان الأحداث وقعت في التاميرا بولاية بارا شمالي البلاد، حيث تم قطع رؤوس 16 سجينا، بينما مات الباقون خنقا، وفق «أسوشييتد برس». كما اضرم السجناء النار في جزء من السجن البرازيلي، ومنعوا السلطات من دخول اجزاء من المنشأة. وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا لوكالة الصحافة الفرنسية: «انها مواجهة بين افراد في عصابات متنافسة»، موضحة انه تم احتجاز حارسين قبل ان يتم الافراج عنهما. وكانت السلطات البرازيلية قد عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينا مخنوقين، في اواخر مايو، في سجن بمدينة ماناوس.