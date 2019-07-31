عربيات ودوليات

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء، إن التركيز على إجراء انتخابات رئاسية يجب أن يكون المحور الأساس للحوار الوطني. وأضاف قايد صالح، خلال إشرافه على حفل تكريم المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط وبكالوريا 2019، أنه «لا مجال لتضييع مزيد من الوقت، والانتخابات هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور عليها الحوار.. حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالنجاح، بعيدا عن أسلوب الشروط المسبقة التي تصل إلى الإملاءات». وأضاف الفريق أحمد قايد صالح الذي يشغل منصب نائب وزير الدفاع الوطني: «إننا في الجيش الوطني الشعبي نبارك الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لا سيما بعد استقبال رئيس الدولة مجموعة من الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة الحوار، حيث تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل وتهيئة الظروف في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال».

