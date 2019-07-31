عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية، مشيرا الى أن النموذج التنموي المغربي لا يواكب «الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين». وقال الملك محمد السادس في خطاب وجهه الى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين للجلوس على العرش «لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته».

وأضاف «في هذا الاطار قررنا احداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، ان شاء الله، بتنصيبها».

وقال ان هذه اللجنة «لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وانما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن».

كما تحدث العاهل المغربي عن تغييرات في المناصب الحكومية وقال انه «في هذا الاطار تكلف رئيس الحكومة بأن يرفع الى نظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات... وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والادارية بكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».

كما أشار الى أن «بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج الى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي».

وأضاف أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب «تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب» لكن «القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي».

كما ناشد العاهل المغربي، بتحقيق تكافؤ الفرص للشعب، ووعد بضخ دماء جديدة في الحكومة. ودعا الملك محمد السادس الى ضرورة رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب، ضمن أهداف الحكومة لاضافة لبنة جديدة في اطار التنمية.

وقال العاهل المغربي: «نحن اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة الاصلاح»، وأضاف: «تمكنا من مواصلة مسيرة البناء المغربي الحديث». وأشار الملك محمد السادس الى أن القطاع العام يحتاج الى ثورة حقيقية، وأن الاستثمار الأجنبي يدعم جهود الدولة، داعيا المواطن المغربي للمساهمة الايجابية في المرحلة المقبلة بروح المواطنة الفاعلة.

يد ممدودة

من جانب آخر، أكد الملك محمد السادس، أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر.

وقال: «نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين». وأضاف العاهل المغربي أن ذلك «تجسد أخيراً، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس افريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا».

وأكد أن «الوعي والايمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، الى الوحدة والتكامل والاندماج».

وحول قضية الصحراء، لفت الملك محمد السادس الى أن «الاحتفال بعيد العرش المجيد، أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا، ووحدتنا الوطنية والترابية، وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا».

وقال خلال خطابه: «واذ نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب، على الصعيد الأممي والافريقي والأوروبي، فاننا ندعو الى مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم».

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يبقى «ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي، تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة. كما أنه واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون الا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في اطار مبادرة الحكم الذاتي. ذلك أن التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده».

