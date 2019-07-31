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الرباط الوكالات: أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 4764 شخصا بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش

ووفق بلاغ لوزارة العدل المغربية، شمل العفو الملكي الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجين، كما شمل العفو الملكي الموجودين في حالة سراح وعددهم 164 شخصا.

ويتمثل المستفيد من العفو الملكي، بحسب البلاغ، في مجموعة من معتقلي حراك الريف، والمحكوم عليهم في قضايا ارهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج «مصالحة» استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية.

كما شمل العفو الملكي، بحسب البلاغ عددا من النزلاء لاعتبارات انسانية من بينهم المصابون بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوو الاعاقة الكاملة، والمسنون والأحداث والنساء الحوامل واللواتي يرافقن أطفالهن، والحاصلون على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم على الاندماج في المجتمع.

وتباينت أحكام العفو بين التخفيض من مدة عقوبة السجن للبعض وتحويل عقوبة الاعدام الى المؤبد لبعض الآخر، فيما جاء جزء منها بتحديد فترة الحكم بعدما حكم عليهم سابقا بالمؤبد.

