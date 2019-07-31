عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: اعتبر عضو تحالف «الفتح» النيابي في العراق همام علي أن «اعداد قانون من قبل الكونغرس الأميركي يتعلق بعدم زعزعة استقرار العراق تدخل سافر في الشأن الأمني العراقي»، مبيناً أن «الحكومة العراقية ليست تحت الوصاية الأميركية وقادرة على حماية أمنها».

ولفت علي الى أن «قانون عدم زعزعة الاستقرار الذي أعده الكونغرس الأميركي يعد بمثابة فرض الوصاية الأميركية على الحكومة العراقية وتدخل بشؤونها الأمنية الداخلية»، لافتا الى ان «واشنطن لم تقف بوجه الهجمات الارهابية في وقت سابق وقانونها الجديد محاولة لزعزعة الأمن من جديد وخلق نوع من الفوضى داخل البلاد».

وأشار الى أن «الحكومة ملزمة بالرد على قانون واشنطن وعدم السماح لها بالتدخل بالشأن الأمني كونه أمر يضر سيادة البلاد»، مبينا أن «العراق ليس بحاجة أميركا وتحالفها الدولي لحمايته وقادر على ادارة الملف الأمني بقواته التي صدت اكبر الهجمات الارهابية في العالم».

من جانب آخر، كشفت هيئة النزاهة العراقية أمس، عملية اختلاس بقيمة 11.3 مليار دينار (9.4 ملايين دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى المعقل السابق لتنظيم داعش، من قبل المحافظ السابق الفار من العدالة.

وقال مسؤول في هيئة النزاهة لفرانس برس ان الهيئة «ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لاغاثة وايواء نازحي محافظة نينوى». وأضاف المسؤول أن هذه المبالغ، التي كان يفترض أن تصرف أيضا على تأهيل مستشفيين في المنطقة، «قام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وايداعها في اقليم كردستان».

وتابع: «ضبطنا ايصالات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة (...) دون أي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية».

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في أبريل عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل اقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.

وأقيل المحافظ العاكوب في مارس الماضي اثر حادثة غرق العبارة في الموصل، التي أودت بحياة 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبعد اقالته، ظهرت العديد من ملفات الفساد، التي تدينه باختلاس مليارات الدنانير من أموال المحافظة التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب ضد الارهابيين.

وبرز اسم العاكوب مجددا بعد أن أدرجت واشنطن اسمه بين 4 مسؤولين عراقيين ضمن قائمة العقوبات الأميركية تتهمهم بانتهاك حقوق الانسان وممارسات تنطوي على فساد. ورغم صدور مذكرات توقيف بحقه فان العاكوب لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية في مدن كردستان العراق، التي لا سلطة للقضاء العراقي عليها.

