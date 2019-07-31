عربيات ودوليات

طالب البرلمان المصري بتطبيق قانون تنظيم الاعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، والعقوبات الواردة به بحسم على كل المخالفين، ومرتكبي جريمة الاعلان عن أدوية ومنتجات منتهية الصلاحية أو بدون ترخيص، حتى يتحقق الردع العام ويتم القضاء على هذه الجرائم والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال عضو لجنة الشؤون الصحية البرلمانية محمود أبو الخير انه يجب التصدي بقوة للفوضى والعشوائية في مجال الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، وتجنب أضرار الاعلانات المضللة. وأشار الى ضرورة أن تلتزم كل وسيلة اعلامية يتم الاعلان من خلالها عن منتجات صحية وطبية بما ورد في القانون من ضوابط، وتتحمل المسؤولية في حالة وجود مخالفات. كما يجب رصد الصفحات التي تنشر اعلانات مضللة وتروج لمنتجات صحية فاسدة ومنتهية الصلاحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

