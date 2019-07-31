loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

باكستان.. 17 قتيلاً في تحطم مقاتلة فوق مبانٍ سكنية


اسلام آباد- الوكالات: قال بيان من ادارة الاتصالات في الجيش الباكستاني ان طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، ما أدى الى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالاضافة الى 12 مدنيا.
وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الانقاذ الى موقع الحادث وقامت باخماد الحريق.
وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.
وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين ما ألحق بهما أضراراً كبيرة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة