عربيات ودوليات

اسلام آباد- الوكالات: قال بيان من ادارة الاتصالات في الجيش الباكستاني ان طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، ما أدى الى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالاضافة الى 12 مدنيا.

وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الانقاذ الى موقع الحادث وقامت باخماد الحريق.

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.

وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين ما ألحق بهما أضراراً كبيرة.

