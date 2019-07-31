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سان جرمان تعاقد مع غي


أفلح توماس توخل هذه المرة بضم السنغالي إدريسا غي الى تشكيلة باريس سان جرمان بطل فرنسا، بعد محاولة فاشلة في السابق ليصفّح خط وسطه المتذبذب أخيرا. وأعلن «إدري» في بيان نشره ناديه الجديد امس بعد قدومه لاربع سنوات من إيفرتون الإنكليزي «سأقوم بكل ما في وسعي لاؤكد جدارتي بهذه الثقة والاندماج بسرعة ضمن مجموعة موهوبة من اللاعبين».كان قدوم غي (29 عاما) متوقعا إلى ناد يبغي تجديد وسطه المترهل، وقد انفق الاخير 32 مليون يورو دون مكافآت بحسب صحيفة «ليكيب» لضم اللاعب الذي حمل الوان ليل الفرنسي بين 2008 و2015 قبل انتقاله الى انكلترا.


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