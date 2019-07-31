دوليه

بقي الويلزي غاريث بيل خارج تشكيلة فريق ريال مدريد الإسباني التي وصلت أول من امس الى ميونيخ لخوض دورة ودية، غداة الكشف عن إيقاف ناديه صفقة انتقاله لجيانغسو سونينغ الصيني الذي أكمل عقد لاعبيه الأجانب بضم الكرواتي إيفان سانتيني.

وشكل بيل عنوانا أساسيا لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد الى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاما)، لا يشكل جزءا من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محليا وقاريا.

وكان من المتوقع أن ينضم بيل الذي انضم إلى النادي الملكي صيف عام 2013، إلى فريق الدوري الصيني في صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة مليون جنيه استرليني (1,1 مليون دولار) أسبوعيا. لكن مصدرا مقربا من اللاعب أكد الأحد لوكالة فرايال أوقف الصفقة. وغاب اسم بيل عن التشكيلة التي أعلنها ريال اول من أمس للمشاركة في دورة كأس أودي المقامة على ملعب أليانز أرينا التابع لنادي بايرن ميونيخ أمس واليوم، وتضم المضيف الألماني وتوتنهام الإنكليزي (الفريق السابق لبايل) وفنربغشة التركي.

وأقيمت أمس مباراتان بين ريال وتوتنهام، وبايرن وفنربغشة، على أن يلتقي الفائزان في مباراة نهائية اليوم.وفي حين لم يحدد ريال أسباب غياب بيل، نقلت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي أن الدولي الويلزي ليس في الحالة الذهنية الملائمة للعب بعدما حال رئيس ريال فلورنتينو بيريز دون انضمامه الى جيانغسو سونينغ.

وقبل أقل من 48 ساعة على إقفال باب الانتقالات في الصين اليوم، أعلن جيانغسو سونينغ التعاقد مع سانتيني (30 عاما، مثله مثل بيل) قادما من نادي أندرلخت البلجيكي، متوقعا أن يغني بشكل كبير التكتيك الهجومي للفريق في الدوري السوبر الصيني. وبات سانتيني خامس لاعب أجنبي في صفوف الفريق الصيني، ما يعني بلوغ الأخير العدد الأقصى من الأجانب المسموح بهم في صفوفه، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية.

وكان المصدر المقرب من بيل قد أفاد الأحد أن موضوع إبرام صفقة مع النادي الصيني انتهى، بينما أشارت صحيفة ماركا اليومية الإسبانية الى أن المقربين من المهاجم الدولي الويلزي طلبوا من وكلائه البحث عن أندية في أوروبا قبل أن يعطي موافقته بشكل قاطع لعرض جيانغسو سونينغ.لكن وكيل اللاعب، جوناثان بارنيت نفى هذه التقارير، بقوله - بحسب ما نقلت عنه شبكة سكاي الإنكليزية - إن الروايات التي تشير الى أن غاريث أو عائلته هما سبب عدم حصول الصفقة، هي خاطئة بالكامل.

وبعد أيام من إعلان زيدان صراحة أن البحث جارٍ عن مخرج لبيل، تطرقت تقارير صحافية ليل الجمعة السبت الى عروض صينية للاعب الذي انضم الى ريال عام 2013 قادما من توتنهام الإنكليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ86 مليون جنيه (133,5 مليون دولار). وكان زيدان قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن بيل بقي خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأميركية السبت الماضي، لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك.أضاف سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة، معتبرا أنه سيكون من الأفضل حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

