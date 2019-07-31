دوليه

اعتبر الإيطالي ماركو فيراتي أن على ناديه باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي السماح برحيل نجمه نيمار بحال أراد ذلك، مؤكدا أنه لم يسمع «على الإطلاق» الدولي البرازيلي يبدي رغبة بذلك.

وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط حديث عن رغبته بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني، والذي انتقل منه الى صفوف سان جرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ. وقال لاعب الوسط الإيطالي في تصريحات لقناة «أر أم سي» الفرنسية أول من امس «أنا لم أسمعه على الإطلاق يقول إنه يرغب في الرحيل أبعد من ذلك، لا أعرف ماذا قال للنادي». وأضاف «عندما يرغب لاعب في الرحيل، يجب أن يدعه النادي يقوم بذلك. الأمر يرتبط بالتأكيد بالشروط المالية لكن لا يمكنك أن تبقي لاعبا يريد الرحيل».

وتابع «طبعا سأشعر بخيبة أمل اذا رحل الأمر بينه وبين النادي».وأشارت تقارير صحافية فرنسية الأحد الى أن نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس.

وأثار نيمار غضب مشجعي الفريق الفرنسي، عندما اعتبر في تصريحات صحافية منتصف يوليو الحالي، أن «ريمونتادا» برشلونة على حساب سان جرمان في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017 (فوز الفريق الكاتالوني إيابا على أرضه 6-1 بعد خسارته ذهابا في باريس 4-0)، هي من أفضل ذكرياته في كرة القدم. وبعد موسمين في باريس شابتهما غيابات مطولة بسبب الإصابات، وفشل في تحقيق النتائج المرجوة لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشارت التقارير في الآونة الأخيرة الى رغبة نيمار في العودة الى برشلونة، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2013 قبل الانتقال الى فرنسا.ولم يوصد مسؤولو سان جرمان الباب أمام رحيل نيمار، لكن بشرط توافر عوامل عدة أبرزها الاستجابة للشروط المالية.

