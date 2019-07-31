دوليه

أوقع جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري الإيطالي، بطل المواسم الثمانية الأخيرة يوفنتوس في مواجهة مرتقبة أمام ضيفه ووصيفه في الموسمين الماضيين نابولي في المرحلة الثانية.ويبدأ يوفنتوس البحث عن اللقب التاسع تواليا بحلوله في المرحلة الأولى التي تقام في نهاية الأسبوع ما قبل الأخير من أغسطس، ضيفا على بارما، الفريق الذي نشأ فيه حارسه جانلويجي بوفون، العائد هذا الصيف الى نادي السيدة العجوز بعد موسم مع باريس سان جرمان الفرنسي. أما المرحلة الثانية، فيستضيف فيها يوفنتوس على ملعبه «أليانز ستاديوم» وصيفه في الموسمين الماضيين نابولي، في مباراة ستحمل معاني خاصة للمدرب الجديد لحامل اللقب ماوريتسيو ساري، اذ ستجمعه بالفريق الذي أشرف عليه ثلاثة أعوام قبل الانتقال الى تشلسي الإنكليزي. الى ذلك، يخوض الصاعدون الجدد الى دوري الدرجة الأولى، أي بريشيا وليتشي وهيلاس فيرونا، مباريات ضد كالياري وإنتر وبولونيا تواليا.في ما يأتي مباريات المرحلة الأولى لموسم 2019-2020:كالياري مع بريشيا، فيورنتينا مع نابولي، فيرونا مع بولونيا، إنتر مع ليتشي، بارما مع يوفنتوس، روما مع جنوى، سمبدوريا مع لاتسيو، سبال مع أتالانتا، تورينو مع ساسوولو، أودينيزي مع ميلان.