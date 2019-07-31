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أبدى فريق موناكو الفرنسي اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح الذي أسهم في قيادة منتخب بلاده الى التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، بحسب ما أفادت تقارير صحافية فرنسية أول من امس.

وأوردت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة عبر موقعها الالكتروني، أن موناكو وضع بونجاح في دائرة اهتمامه «بعدما أثار إعجابه الأداء الذي قدمه اللاعب في كأس الأمم الإفريقية». وسجل المهاجم البالغ من العمر 27 عاما هدفين في البطولة التي أقيمت في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، أبرزهما هدف الفوز (1-0) على السنغال في المباراة النهائية، والذي منح من خلاله المنتخب الجزائري لقبه القاري الثاني، والأول منذ تتويجه الوحيد على أرضه عام 1990. وأفادت المجلة الفرنسية أن المدرب البرتغالي لموناكو ليوناردو جارديم، يبدي إعجابه بقدرة بونجاح «على التأقلم في دور رأس حربة منفرد أو كمهاجم الى جانب زميل آخر»، مقدرة «القيمة السوقية» لبونجاح المرتبط مع السد بعقد حتى 2024، بنحو 15 مليون يورو.

ولقي بونجاح خلال كأس الأمم الإفريقية إشادة مدربه جمال بلماضي الذي قال عنه «اخترت بونجاح لأنه يعمل كثيرا. هو الأصل في كل أهدافنا (في البطولة)، وسجل في التصفيات»، معتبرا أنه «هو أحد أفضل الهدافين في العالم هو هداف لا يقارن، يقوم بعمل هائل. إضاعته ركلة جزاء ضد ساحل العاج (في ربع النهائي) لا تثير قلقي».

