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دوليه

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كولن ضم السخيري


أعلن نادي كولن الصاعد بنهاية الموسم المنصرم الى الدرجة الأولى في الدوري الألماني، أول من امس تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي الياس السخيري لفترة أربعة مواسم، قادما من مونبلييه الفرنسي.
وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية الى أن صفقة انتقال اللاعب البالغ 24 عاما، قبل عام من نهاية عقده مع النادي الفرنسي، كلفت الطرف الألماني خمسة ملايين يورو، يضاف إليها مليون يورو كحوافز ومكافآت.
ونقل بيان لكولن عن مديره التنفيذي أرمين فِه قوله إن «الياس يتمتع برؤية جيدة في الملعب وقدرة جيدة على التمرير. حتى وإن كان يتمتع بخبرة واسعة، لكنه لا يزال في الرابعة والعشرين من العمر وقادر على التطور».
وأمضى السخيري خمسة أعوام مع مونبلييه الذي انضم الى فئاته العمرية في العام 2014، وأصبح من الركائز الأساسية للفريق الأول الذي دافع عن ألوانه في 133 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.ويأتي الانتقال بعد مشاركة السخيري مع نسور قرطاج في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، وحل فيها المنتخب التونسي في المركز الرابع.


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