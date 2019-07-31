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وصول سومايلا وأتينغا

راشد خلف
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الأربعاء 31 يوليه 2019

وصل إلى البلاد صباح أمس محترفا القادسية الغانيان فنسنت أتينغا ورشيد سومايلا لينضما إلى تدريبات الفريق اليومية استعداداً للموسم المقبل. واكتمل بذلك وصول المحترفين الأربعة بعد أن وصل أول من أمس السوري أحمد عليش وسبقه البرازيلي رونينيو الأحد الماضي. ويواصل الأصفر تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب الإسباني بابلو فرانكو، ومن المنتظر أن يخوض القادسية 4 مباريات ودية مع فرق محلية قبل المغادرة إلى المعسكر الذي من المتوقع أن يكون في كرواتيا، وستكون المباراة الأولى غداً، ثم في 5 أغسطس و12 و15 منه، على أن يخوض 4 مباريات أخرى في المعسكر.


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