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أكد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فهد الهملان أن اللجنة حريصة على إنهاء كافة المسابقات المحلية في وقتها المحدد، مع التأكيد على عدم توقف المسابقات إلا في الأيام المخصصة لإقامات المباريات الدولية «فيفا داي».

وأضاف الهملان لـ «النهار» ان دوري الدرجة الممتازة سينطلق في موعده المحدد يوم 14 سبتمبر المقبل، وكأس ولي العهد في شهر ديسمبر، على أن تختتم المسابقات المحلية بنهائي كأس الأمير الذي سينطلق في شهر مارس المقبل، وقال: «تحديد نهائي كأسي الأمير وولي العهد يرتبط بالمواعيد التي يحددها الديوان الأميري وديوان ولي العهد»، مشيراً إلى أن إقامة نهائي كأس الأمير قبل جولة أو جولتين من ختام الدوري أمر عادي ويتكرر كثيراً في الدول المجاورة.

وأوضح أن نظام مسابقة كأس ولي العهد يعتمد بشكل كبير على إقامة بطولة كأس الخليج القادمة «خليجي 24» من عدمها، وقال: «في حال أقيمت كأس الخليج في موعدها المحدد من 27 ديسمبر حتى 9 يناير، فإن ذلك سيضطرنا إلى تغيير نظام المسابقة من مجموعتين إلى طريقة خروج المغلوب المماثل لمسابقة كأس الأمير». ولفت إلى أن مشاركات الأندية الخارجية تؤثر كثيراً على روزنامة المسابقات المحلية، «لأننا من جهة نحرص على ثبات المواعيد، ومن جهة ثانية نتمنى مشاركات ناجحة للأندية التي تمثل الكويت».

وكشف الهملان عن اتفاق مع اللجنة الفنية على عدم إقامة أي مباريات قبل 4 أيام من موعد المباريات الدولية، من أجل تجمع لاعبي المنتخب وذلك بطلب من المدرب الكرواتي روميو يوزاك، مضيفاً: «رغم صعوبة الأمر إلا أننا وافقنا على هذا الطلب من أجل مصلحة المنتخب والعمل على تجهيز اللاعبين قبل وقت كاف من المشاركات الدولية». وأكد استمرار تحديد قائمة اللاعبين بـ 30 لاعباً مع السماح بإعارة 5 لاعبين فقط خلال الموسم، وذلك لإتاحة المجال أمام بقية اللاعبين من أجل الحصول على فرصة اللعب، وأضاف: «ندرك أن بعض الأندية الكبيرة تريد المحافظة على اللاعبين الذي تدرجوا في الفئات السنية بالنادي، لكن كذلك من حق اللاعبين الشباب أن يحصلوا على فرصة اللعب».

وقال بأن فكرة زيادة عدد فرق دوري الدرجة الأولى كان مطروحاً، لكن الأمر لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب الشروط الصعبة التي وضعتها الجهات الراغبة في المشاركة، موضحاً: «مثلاً فرق المصارف طلبت أن يحصل لاعبوها على تفرغ كامل بالإضافة إلى المكافأة التي تمنحها الهيئة العامة للرياضة»، متوقعاً أن تكون تلك الجهات غير جاهزة في الوقت الحالي للانضمام إلى المسابقات المحلية رغم أن زيادة عدد الأندية يصب في مصلحة المسابقات والرياضة بشكل عام. ولفت إلى أن أبرز التعديلات التي أجريت على لائحة المسابقات كانت متعلقة بدوري الشباب (تحت 20 عاماً) وذلك بإقامة الدوري على قسمين، مع اللجوء إلى مباراة فاصلة في حال تساوي فريقين بعدد النقاط، دون النظر إلى فارق الأهداف أو المواجهات المباشرة.

وأضاف أن مقترح رفع سن فئة فريق الشباب إلى 21 عاماً لم يطرح لأنه كان مفروضاً، كونه سيبقي مجموعة كبيرة من اللاعبين في هذه الفئة في الوقت الذي من المفروض فيه أن يحصلوا على فرصتهم مع الفرق الأولى. واشار إلى أن اللائحة الحالية تجبر الأندية على أن يضم كل فريق من فرق الفئات السنية لاعبين اثنين من فئة سنية أقل، موضحاً: «مثلاً فريق تحت 15 عاماً مجبر على أن يضم لاعبين اثنين من فريق تحت 13 سنة، وفريق تحت 17 عاماً يضم لاعبين من فريق 15 وهكذا».

