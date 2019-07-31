محلية

يواصل الأزرق تدريباته على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر الاتحاد قبل المغادرة بعد غد الجمعة إلى أربيل للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي انطلقت في العراق أمس وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل. ويبدأ الأزرق مشواره بمواجهة السعودية الأحد المقبل على ستاد فرانسو حريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه. وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة لممونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 والتي يستهلها الأزرق بمواجهة نيبال يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد جابر، بعد طلب الاتحاد النيبالي نقل المباراة إلى الكويت على أن تقام مباراة الإياب في 19 نوفمبر في الكويت أيضاً بعد تعثر تجهيز ستاد داشارات في العاصمة كاتامندو والذي يخضع لاعادة بناء بعد تضرره من زلزال غورخا عام 2015. وكانت حكومة نيبال طلبت من الشركة الصينية تسلم الستاد في نوفمبر المقبل الامر الذي دفع اتحاد نيبال الى مخاطبة الاتحاد الكويتي والتايواني لنقل مباراتيه في 5 و10 سبتمبر المقبل من ملعبه الى الكويت وتايوان على ان يلعب على ارضه يومي 19 نوفمبر ضد الازرق و26 مارس 2020 ضد تايوان. ويبدو أن الملعب لن يكون جاهزاً في نوفمبر لاحتضان مباراة الإياب لذلك تقرر خوض مباراتي الأزرق ونيبال على ستاد جابر.

ولا شك أن هذا الأمر يوفر على الازرق جهد تكبد رحلة طولها 3500 كيلومترا في اول لقاء له في التصفيات كما ان نقل المباراة الى الكويت سيساعد المنتخب على ان يحتفظ بطاقة اكبر قبل لقاء استراليا يوم 10 سبتمبر نظرا لان اللعب في كاتامندو سيكون على ارتفاع 1400 متر فوق سطح الارض فضلا عن طول المسافة فيما تضغط الفترة الفاصلة بين المباراتين البالغة 5 أيام كثيرا على تركيز اللاعبين وتهيئتهم قبل اللقاء امام استراليا.

