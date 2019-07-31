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أغلقت وزارة العدل ملف التنفيذ في القضية التي عرفت بـ «النقاط الثلاث» والتي حدثت في مباراة الكويت والعربي ضمن بطولة الدوري الممتاز لموسم 2016 - 2017، لتتأكد أحقية نادي الكويت بلقب الدوري للموسم ذاته، وجاء هذا القرار بعد جدل طويل مر في اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة وانتهى في المحاكم. وأتى قرار إغلاق الملف بعد تنفيذ الحكومة حكم محكمة التمييز الصادر أخيراً وذلك بسحب القرار الإداري الصادر من وزير الدولة لشؤون الشباب، مع بقاء آثار النزاع الرياضي كما كانت أمام أول درجة والاستئناف، وهي فوز الكويت على العربي 2-1 في المباراة محل النزاع.

