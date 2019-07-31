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يخوض العربي اليوم أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بإسبانيا عندما يواجه فريق أتلتيكو ليفانتي في 08:00 مساءً على ملعب بيناتار أرينا. ومن المنتظر أن يشرك مدرب الأخضر الإسباني خوان مارتينيز الإسبانيين تشافي توريس وراؤول اللذين يخضعان للتجربة مع الفريق في الفترة الحالية لتقييم مستوييهما قبل التعاقد الرسمي معهما. وتعاقد العربي مع الثلاثي السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والأوغندي توني ماويجي ويتبقى مقعدان لمحترفين يأمل الجهاز الفني في ملئهما قبل نهاية المعسكر.

ولعب الأخضر مباراة ودية واحدة أمام السالمية الأربعاء الماضي وانتهت بالفوز 4-3 قبل المغادرة إلى المعسكر الذي يغيب عنه الحارس سليمان عبدالغفور والمهاجم حسين الموسوي، فيما التحق لاعب الوسط علي خلف بالوفد بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب والتي ستشارك في بطولة غرب آسيا.

وفي الوقت الذي وجه فيه العربي كتاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة يستفسر عن سبب استبعاد خلف، صرح المدرب المساعد للأزرق ثامر عناد بأن سبب استبعاد اللاعب يعود لعدم جاهزيته بسبب عودته للتو من الإصابة مؤكداً ان المدرب يضع اللاعب في الحسبان من أجل المشاركة في التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسيخوض الأخضر 4 مباريات أخرى في المعسكر أمام شباب الأهلي الإماراتي في 3 أغسطس المقبل، وأمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس. وأنهت إدارة العربي الساعية إلى عودة الفريق إلى منصات التتويج أكثر من صفقة محلية بالإضافة إلى المحترفين الأجانب الثلاثة مثل التعاقد مع قلب الدفاع محمد البذالي والظهير الأيسر فهد زويد والمدافع علي عتيق وعبدالله حسن.

والتحق اللاعبون علي الشمالي وعلي عتيق وسعود الجناعي بوفد الأخضر في إسبانيا أمس بعد تعذر سفرهم مع الفريق يوم الاحد الماضي.

