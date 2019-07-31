محلية

أكد رئيس نادي برقان هملان الهملان أن مشاركة الفريق الأول لكرة اليد في بطولة الأندية العربية الـ 35 التي ستنطلق في العاصمة الأردنية عمان في 23 سبتمبر المقبل، يمثل خطوة كبيرة في مسيرة النادي الحديثة.

وقال الهملان أن فريق كرة اليد في النادي يحظى بمسيرة جيدة رغم حداثة تأسيسه وذلك بسبب العمل الكبير الذي يقوم به مجلس الادارة ورئيس جهاز كرة اليد انور العتيبي والجهازان الفني والإداري، وتألق اللاعبين في المسابقات المحلية آخرها الموسم الماضي الذي حصل فيه الفريق على المركز الثالث في بطولة الدوري. وأضاف الهملان إن برقان يضع نصب عينيه تشريف كرة اليد الكويتية في هذا المحفل العربي، والحرص على تحقيق نتائج إيجابية تعكس الصورة المعتادة للرياضة الكويتية خصوصاً بعد رفع الإيقاف وعودتها إلى الساحة الدولية. وشدد على حرص ادارة النادي على دعم الفريق بكافة السبل المتاحة، مشيراً إلى الاتفاق على إقامة معسكر تدريبي في صربيا خلال الفترة من 29 أغسطس المقبل إلى 15 سبتمبر المقبل ودلك استعداداً للبطولة. وتوجه الهملان بالشكر إلى مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر المُلا على اهتمامهما وتذليل كل الصعاب من أجل مشاركة مشرفة لبرقان في البطولة العربية.

