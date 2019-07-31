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جورج يعتذر لـ «سلة الجهراء»

زيد خلف
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الأربعاء 31 يوليه 2019

اعتذر مدرب كرة السلة المقدوني جورج عن عدم تولي تدريب الجهراء في خطوة مفاجئة حيث كان الطرفان اتفقا على جميع الأمور الفنية والمادية ولم يتبق سوى البدء في قيادة الفريق.
وتحركت ادارة الجهراء سريعاً من خلال ابرام اتفاق مع المدرب التركي توركان الذي وافق بشكل مبدئي على قيادة الفريق تمهيداً للاتفاق على باقي التفاصيل الفنية وتولي إدارة الفريق رسمياً. وسبق لتوركان أن خاض تجربة في المراحل السنية في نادي الكويت وهو يعتبر من المدربين المميزين الذين كانت لهم بصمة واضحة في تطوير اللاعبين الشباب، قبل أن ينتقل إلى الدوري التركي الممتاز لقيادة أحد الفرق هناك.
ويعتزم الجهراء اقامة معسكر تدريبي في تركيا استعدادا للموسم المقبل وهو تعاقد مع اللاعبين يوسف المطيري من النصر وعبدالرحمن الجمعة ومساعد العتيبي من الكويت وأحمد فالح انتقال حر تدعيما لصفوف الفريق في الموسم الجديد.


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