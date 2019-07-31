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اعتذر مدرب كرة السلة المقدوني جورج عن عدم تولي تدريب الجهراء في خطوة مفاجئة حيث كان الطرفان اتفقا على جميع الأمور الفنية والمادية ولم يتبق سوى البدء في قيادة الفريق.

وتحركت ادارة الجهراء سريعاً من خلال ابرام اتفاق مع المدرب التركي توركان الذي وافق بشكل مبدئي على قيادة الفريق تمهيداً للاتفاق على باقي التفاصيل الفنية وتولي إدارة الفريق رسمياً. وسبق لتوركان أن خاض تجربة في المراحل السنية في نادي الكويت وهو يعتبر من المدربين المميزين الذين كانت لهم بصمة واضحة في تطوير اللاعبين الشباب، قبل أن ينتقل إلى الدوري التركي الممتاز لقيادة أحد الفرق هناك.

ويعتزم الجهراء اقامة معسكر تدريبي في تركيا استعدادا للموسم المقبل وهو تعاقد مع اللاعبين يوسف المطيري من النصر وعبدالرحمن الجمعة ومساعد العتيبي من الكويت وأحمد فالح انتقال حر تدعيما لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

