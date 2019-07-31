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استغرب أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر من قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة والقاضي بإيقاف مدير فريقي الشباب والناشئين للصالات المغلقة حمد المجرن 10 مباريات وتغريمه مبلغ الف دينار، مشددا على ان كاظمة ربما بدأ يدفع ضريبة موقفه تجاه مجلس ادارة الاتحاد، وهو امر لا يبشر بالخير للأسف.

وأضاف بوسكندر: «اذا كان مجلس ادارة الاتحاد سيتعامل بهذه الطريقة مع كاظمة، فنحن نتأسف على حاله أكثر وأكثر».

وكانت لجنة الانضباط اصدرت قرارها بحق المجرن اول من امس، مدعية انه «اساء الى بعض لجان الاتحاد من خلال عدة تغريدات، علاوة على ما صرح به ينطوي على اثارة للجمهور ضد الاتحاد ولجانه وتحريض لبعض من الجمهور على كراهية الاتحاد واعضائه، ما يشجع على التفرقة بين المجتمع الرياضي في الكويت». واعتبر بوسكندر ان «عدوى موقف مجلس ادارة الاتحاد تجاه كاظمة، ربما انتقلت الى لجان الاول»، مشيرا الى ان العقوبة والكتاب كانا مفاجئين في التوقيت والمضمون معا.

وأكد انه كان من المفترض بلجنة الانضباط ان تستدعي صاحب العلاقة المجرن وتحقق معه وتستمع لاقواله، خصوصا ان الموسم لم يبدأ بعد، مستغربا من الازدواجية والتناقض في القرار والتعامل، حيث قال: «لقد اصدرت اللجنة قرارا شبه مماثل في نهاية الموسم الماضي وبالتحديد خلال شهر يونيو حيث قضت بإيقاف مدير الفريق ذاته 3 مباريات وتغريمه مبلغ 300 دينار».

وأوضح ان العقوبتين والغرامتين بحق المجرن تزيد عن مبلغ نقاط كأس التفوق للفريق واللعبة، مكررا اعتقاده بأن بوصلة الاتحاد لاتزال تستهدف كاظمة.وأعاد يوسف بوسكندر التأكيد على ان مواقف نادي كاظمة لن تتغير ولن تؤثر بها هكذا قرارات، بل ان مبادئ النادي لاتزال تستند الى الحق ومحاسبة كل اتحاد مخطئ في ما يتعلق بسياسته العامة.

