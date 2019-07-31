محلية

نال فارس نادي المسايل عبدالله العوضي لقب الجائزة الكبرى في بطولة لير الدولية لقفز الحواجز التي اختتمت اول من امس في بلجيكا بعد منافسات دامت 3 ايام سجل خلالها فرسان الكويت العوضي وعبد الرحمن المضاحكة وفواز الغنيمان نتائج رائعة.وحصد العوضي المركز الاول ثلاث مرات متتالية قبل الفوز بالجائزة الكبرى، مؤكدا حضوره القوي في هذه البطولة.وعبر العوضي عن سعادته بهذا الانجاز، مضيفا ان الكويت تملك الكثير من المواهب القادرة على رفع اسم الكويت وعلمها عاليا في المحافل الدولية وشكر الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح واسرة نادي المسايل على الدعم اللامحدود الذي ساهم في تحقيق هذه الانجازات المشرفة.

