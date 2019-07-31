الأزمنة و الأمكنة

ما هي طبيعة العلاقات الكويتية البريطانية منذ بدايتها؟ وما نوع الاتصالات الأولى بين البلدين؟ وكيف تطورت؟

من الجليِّ أن الإنجليز كان لهم قدم في منطقة الخليج قبل زمن من مجيئهم إلى الكويت أياً كانت صفة هذا المجيء، الذي لم يكن قد تم بدعوة من حكامها، ولكنها كانت نتيجة للأعمال المتعددة لبريطانيا سواءً أكان ذلك من أجل التجارة أو من أجل الاستفادة من المواقع التي تتاح لهذه الدولة في المنطقة، فلا تجد عنها بديلاً. بل هي تتمسك بكل ما تطُأه قدمها ولا تنتقل عنه لأنها تعرف أن الفائدة العليا لها إنما هي في هذه الأماكن المفيدة تجارياً وإستراتيجياً إذن فإن اتصال بريطانيا بالمنطقة قديم جداً يرجع إلى الوقت الذي تأسست فيه شركتها في الهند، وصارت تتولى تصدير البضائع الهندية بأنواعها إلى أوروبا، وبالعكس فإنها صارت تجلب بضائع الشمال إلى الجنوب. وهذا هو ما كانت السفن الكويتية الشراعية تفعله ولكن على نطاق ضيق لأن من المعروف أن أحجام هذه السفن أصغر بكثير من أحجام السفن التجارية التي تستعملها السلطات البريطانية.

ولقد وجد الإنجليز أنفسهم - مع الزمن - في حاجة إلى المحافظة على موقعهم هذا، وعلى ما تُدِرُّه عليهم تجارتهم العابرة لهذه المنطقة من فوائد. وحين فوجؤوا بأعمال القرصنة التي تعرضت لها سفنهم، فإن اهتمامهم بتأمين الموقع قد زاد، وصاروا يبحثون عن أهم الطرق لكبح القراصنة وللمحافظة على أملاكهم العابرة لبحر هذه المنطقة المهمة التي هي الرابط المهم بين نواحي الهند، وباقي المنطقة العربية، ومنها إلى أوروبا، ولقد تحدثنا عن انتقال منتجات التجارة من الكويت بعد وصولها إليها من الهند وما حولها إلى الشمال، حيث مدينة حلب السورية، ولا داعي لإعادة الحديث في هذا المجال.

هذا ولقد بلغ من اهتمام البريطانيين بالكويت أن كانوا منذ زمن بعيد يزورون هذه البلاد وكان الزوّار من كبار المسؤولين في الدولة البريطانية نذكر منهم الكولونيل بيللي المقيم العام في الخليج وقد قلنا إنه زار الكويت أكثر من مرة، وتفقد كثيراً من الأماكن وتعرف على الإمكانات التي تزخر بها هذه البلاد ووصفها وصفاً جيداً.

يقول لوريمر: «ولا شك في أن الكولونيل بيللي قد استطاع أن يتعرف - بوضوح - على مستقبل الكويت المحتمل بصفتها ميناء تجارياً، ونقطة التقاء للتجارة، إلى جانب فوائدها الأخرى».

وحول حادث من الأحداث الدبلوماسية حدثت حين جاء إلى الكويت الملازم ادموندز مساعد المقيم البريطاني في بوشهر مبعوثاً لمقابلة الشيخ جابر بن عبدالله وذلك في اليوم الثلاثين من شهر أكتوبر لسنة 1839م، وكان الغرض من ذلك هو أن يتحدث الملازم إلى الشيخ عن مسألة افتتاح خط بريدي من الكويت عبر الصحراء إلى البحر الأبيض المتوسط.

ولم تكن مقابلة الملازم للشيخ مفيدة لظروف شرحها لوريمر، ولكن ادموندز استطاع أن يعوّض فشله بكتابة تقرير عن جولة قام بها في المياه الإقليمية الكويتية. وقد جاء حول هذا الأمر ما يلي: «وأثناء عودة الملازم ادموندز إلى بوشهر قام بزيارة لجزيرة فيلكا. وكتب تقريراً عنها جاء فيه أنها لا تصلح قاعدة بحرية وعسكرية بريطانية، بدل (خرج). ولكنه كان معجباً بمزايا ميناء الكويت نفسه، وقد ذكر عن هذا الميناء أنه يصلح لأغراض كثيرة من جانب الحكومة البريطانية».

وفي السنة ذاتها كتب ملازم بريطاني آخر وهو فيلكس جونز من البحرية الهندية البريطانية تقريراً مشابهاً لتقرير الملازم ادموندز.

وهكذا نرى استمرار الزيارات البريطانية للكويت من أجل أن يكون لهؤلاء الزوار أو لبلدهم موطئ قدم مهما كان حجمه، ولكي تكون أعمالهم وصلاتهم بأولياء الأمر في الكويت معروفة ومستمرة، وكانوا أثناء زياراتهم يرسلون تقارير إلى مراكز أعمالهم لكي تعين تلك المراكز على التخطيط لما تريد أن تقوم به من أعمال، ولكي ترسم طريق المستقبل لتجارتها ونشاطها المتنوع.

ومن الأمور القديمة التي ينبغي أن تُذكر عن علاقة الكويت بالبريطانيين ما حدث في سنة 1841م حين هب هؤلاء لمكافحة القرصنة في الخليج وبحر العرب بصفة عامة، فقد اشتد أذى القراصنة، فلجأت حكومة بريطانيا إلى شيوخ المنطقة لكي تأخذ منهم العهد على مكافحة هذه الآفة التي كانت تفتك بالتجارة البحرية بصورة مستمرة. وقد وجدت أن الكويت ينبغي أن تسهم في هذا الاتفاق على الرغم من أن أبناء الكويت هم أبعد ما يكونون عن أعمال القرصنة. ولم تجد حكومة الكويت بأساً في ذلك، وفي الجزء المتعلق بهذا الأمر كما ورد في كتابنا: «الكويت عبر القرون»: «في سنة 1841م وقَّع صباح بن جابر نيابة عن والده جابر بن عبد الله بن صباح بياناً عن وقوفه مع مَشَائِخ العرب المتصالحين، من استقامة المهادنة، والصلح عند صدور التعدِّيات والتعرضات في البحر».

وقد تعهد كل واحد منهم «بأنه ليس له حرب ولا جدال في البحر مع جميع مشايخ العرب الداخلة في سلك الصلح والمهادنة».

ومن الجدير بالذكر أن هذا البيان كان من أوائل الوسائل في العلاقات الكويتية مع الخارج، ومع بريطانيا بالذات.

وإذا كنا قد ذكرنا في هذا الفصل نماذج تدل على اهتمام بريطانيا بالكويت، وعلاقتها القديمة بها فإن ما يمكن أن يقال في هذا الخصوص أكثر من ذلك بكثير. ولكن فيما قدمناه دلالة على بعض ما نريد.

وكتاب «دليل الخليج» من الكتب الكبيرة التي تتحدث عن الخليج من الناحيتين التاريخية والجغرافية. ألفه ج. ج. لوريمر.

وفي الجزء الثالث من القسم التاريخي عقد فصلاً عن تاريخ الكويت، هو الفصل الثالث من هذا الجزء. وبدأه بذكر تاريخ الكويت القديم بادئاً ذلك بقوله: «إن بناء الكويت - رغم أنه ليس حدثاً موغلاً في القدم - فهو نهب الروايات، والأقاويل المختلفة المتعارضة».

ويدل على ذلك أنه لم يرجع إلى مراجع رسمية فيما يتعلق بنشأة الكويت، ولكنه رجع إلى عدد من المذكرات والكتب الصادرة حول هذا الأمر فاستمد منها.

ونلاحظ - هنا - أن كتاب دليل الخليج، مع امتلائه بالأخبار والمعلومات إلا أنها كلها في حاجة شديدة إلى التمحيص والتدقيق، لقد جاء المؤلف إلى الكويت وقت مجيئه ظاناً أنه سوف يجد معلومات محددة تؤيدها وثائق، ولكنه لم يجد غير أخبار بعضها ملفق لا يقوم على ساق من الحقيقة مما جعل كتابه موضع شك كبير في كثير من الحقائق التي ذكرها. ولم تُفْدْه زيارته للكويت بشيء، ولم تفده تلك الوثائق الكثيرة والمراسلات الجمَّة التي كانت تحتفظ بها الشركة التي أرسلته وهي شركة الهند الشرقية ومن الواضح أن الشركة كانت تحس بنقص كبير في معلوماتها عن الكويت على وجه الخصوص، ولذلك أرسلت هذا الرجل على أمل الحصول على معلومات كافية ترسم تاريخ الكويت على حقيقته، ولكن نتيجة ذلك كانت بخلاف ما تمنته الشركة وطمحت إلى الحصول عليه.

تحدّث لوريمر عن رئيس آل خليفة ورئيس الجلاهمة عندما كان هؤلاء في الكويت. وعندما أراد أن يتحدث عن رئيس آل صباح فإنه مزج حديثه بأمور لا صحة لها لأنه لم يكن يعتمد على مصدر يعتد بأقواله. فقد ذكر ما يلي:

«وشيخ آل صباح - حسب إحدى الروايات - وهو شيخ يسمَّى سليمان بن أحمد».

ويضيف: «وتقول رواية أخرى: إن شيخ آل صباح في ذلك الوقت كان رجلاً يدعى رحيم»، ونستطيع أن نؤكد أنه لا صحة لهذين الاسمين، وهما لم يكونا من الأسماء الدارجة بين هذه الأسرة التي تتشابه أسماء رجالها. وإن كان من بينها اسم (سلمان).

وقد وجدنا لوريمر هنا يقدم لنا لمحة عن تطور الكويت وتقدمها خلال الخمسين سنة الأولى من نشأتها، ثم يذكر أن شيخ الكويت في الفترة من حوالي سنة 1756م حتى سنة 1762م كان هو الشيخ صباح بن جابر الذي خلفه ابنه عبدالله.

وهناك دلائل ذكرها لوريمر تُثبتُ أن الكويت كانت تسير في طريق مستقل لا يؤثر عليها فيه أحد. وقد دلت على ذلك حالة الرخاء التي عاشتها البلاد منذ سنة 1790م. ثم انتقال الوكالة التجارية البريطانية من البصرة خلال السنوات 1793م - 1795م. ثم تعاون أمير الكويت مع مندوب القوات المصرية التي احتلت الأحساء في سنة 1838م إلى سنة 1840.

ومن أوائل ما يوضح بدء علاقة الكويت ببريطانيا ما ذكره لوريمر عن زيارة الكولونيل بيللي، فقد ذكر عن هذه الزيارة ما يلي:

«وفي سنة 1863م قام الكولونيل بيللي المقيم العام في الخليج. وبصحبته الدكتور كولفيل بزيارة الكويت، فوصل في اليوم الثالث من شهر مارس إلى الجهراء براً عن طريق البصرة، ومن هناك صحبه الشيخ مبارك الصباح إلى والده في العاصمة، حيث قضى يومين هناك اتجه بعدهما إلى الأراضي التركية».

ومما ذكره لوريمر قوله: «وحسب رواية مايزال يرددها آل صباح حكام الكويت إلى اليوم (يوم تأليفه لكتابه)، فإن أجدادهم قد جاءوا إلى الكويت بعد أن كانوا على خور الزبير، وهو مكان قديم كانوا يتخذونه لقطع الطرق على القوافل المتجهة إلى البصرة أو القادمة منها. وكذلك القرصنة على السفن في شط العرب». وهذا كُلُّهُ لا صحة له من حيث سبب خروجهم من أم قصر لأنه لم يثبت في يوم من الأيام تعاطي الكويتيين مهنة القرصنة وهناك شهود كثيرون يبرؤون ساحتهم في هذا المجال. أما خروجهم من أم قصر فكان بناء على رغبة الأتراك حتى ينأوا بأنفسهم عن المشكلات التي ربما حدثت بسبب وجودهم، حيث كانت لهم خلافات مع بعض القبائل وهذا وارد في كتب التاريخ.

وهناك حديث طويل عن هذا الموضوع في كتابنا: الكويت تواجه الأطماع تحت عنوان الوثيقة صـ 141.

وفيه ردود على تُرَّهات كثيرة بعضها مما ذكره لوريمر.

ذكر أن المستقرين هناك كانوا من العتوب الذين يتكونون من ثلاثة فروع رئيسية هم الصباح والجلاهمة وآل خليفة.

يذكر أنه يبدو أن مدينة الكويت قد خرجت إلى الوجود مع بداية القرن الثامن عشر.

ولقد جاء العتوب فعلاً إلى الكويت، وكان فيها أناس قبلهم وقد عرف تاريخ وفود قِسْمٍ منهم إلى الكويت في سنة 1771م أي في نهاية القرن الثامن عشر وليس في بدايته كما ذكر.

وخرجت الكويت إلى الوجود في سنة 1613م، بما يعني أنها كانت موجودة منذ أوائل القرن السابع عشر.

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اسم مؤلف كتاب: «دليل الخليج» هو جون جوردون لوريمر، وكان مفوضاً في الخليج ما بين سنتي 1913م، و1914م وفي اليوم الثامن من فبراير لسنة 1914م أطلق على نفسه النار بالخطأ فقتل حالاً.

كان من العاملين في حكومة الهند البريطانية وقد حضر إلى الكويت مرتين، الأولى كانت في سنة 1903م، وذلك بصحبته اللورد كيرزون ممثل الملك البريطاني في الهند، والثانية في الفصل الشتائي المنتظم بين سنتي 1904م و1905م.

وقد زار المنطقة بكاملها ومنها الكويت في المرة الثانية ضمن جولة واسعة لجمع المعلومات عن كل الأماكن التي مرَّ بها، وذلك لصالح حكومة الهند البريطانية. وخرج من رحلته بالموسوعة الكبيرة التي ضمت كل شيء عن مناطق زيارته، وقد بقي هذا الكتاب سراً لا يطلع عليه إلا الرسميون من الإنجليز، ولكنه بعد عدة سنوات أتيح لكل الناس أن يطلعوا عليه فطبع باللغة الإنجليزية وترجم إلى اللغة العربية.

ولقد حوى «دليل الخليج» كثيراً من المعلومات، ولكنه لا يخلو من أخطاء تَسَيَّبَت بها العجلة، فقد كان حريصاً على إنجاز عمله هذا بأسرع وقت. ومع شيء من التأمل، والقراءة المتأنية، فإننا سوف نحصل على ما نريده منه من معلومات مفيدة.

ومن هذا الباب نستطيع أن ندخل إلى موضوعنا هذا الذي نريد أن نقسمه بعد المقدمات التي سبق لنا تقديمها إلى أقسام هي كما يلي:

1 - بدايات تاريخ الكويت.

2 - عهد الشيخ صباح بن جابر.

3 - عهد الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر.

4 - الكويت إلى عهد الشيخ مبارك.

5 - الكويت من عهد الشيخ مبارك حتى وفاة الشيخ سالم المبارك.

6 - الكويت من سنة 1921م حتى سنة 1950م.

7 - الكويت من سنة 1950م حتى سنة 1963م.

ولن يكون حديثنا مفصلاً بما فيه الكفاية ولكنه يبحث في المباحث السبعة المذكورة بقدر ما يتوافر من معلومات، وذلك في الحدود التي وردت مكتوبة أو مسموعة من تاريخ الكويت.

وهذا هو ذكر ما نريد ذكره بحسب تسلسل الفقرات التي ذكرناها آنفاً:

1 - بدايات تاريخ الكويت:

عرفنا أن الكويت قد نشأت في سنة 1613م وقدمنا الأدلة العديدة على ذلك. ولكن مما هو معروف أن أسماء حكام الفترة السابقة على سنة 1718م غير معروفة بما فيها الكفاية، ولا نعرف عنهم إلا أنهم قد حضروا إلى الكويت هم ومجموعة من أولئك الذين يطلق عليهم اسم: العتوب، وأنهم سكنوا مع من سبق إلى هذه البلاد في منطقة القرين ومنهم تم - فيما بعد - اختيار الشيخ صباح بن جابر الذي أدخل الكويت إلى غمار التاريخ، وتقدم بها في مجالات متعددة، وأورثها لنسله من بعده.

هذا ولقد ذكرنا أن أهم هجرة من هجرات العتوب إلى الكويت كانت في سنة 1701م في أحد الأقوال ومن الجدير بالذكر أنها لم تكن الهجرة الأولى من نوعها، فقد سبقتها هجرات بدليل أن نشأة الكويت كانت في سنة 1613م كما ذكرنا من قبل.

2 - عهد الشيخ صباح بن جابر:

بدأ عمله في حكم البلاد منذ سنة 1718م حتى سنة 1776م، وقد تم اختياره للقيادة في وقت أحَسَّ فيه الأهالي بضرورة أن يكون لهم مرجع يرجعون إليه في أمورهم المختلفة، وفيما يطرأ لهم من قضايا وبخاصة وأن عدد السكان قد ازداد وخرجت حياتهم عن وتيرتها الأولى لتدخل بعض الأمور التي تقتضي وجود قيادة تنظم ما يمكن أن ينفرط من شؤون حياتهم.

هذا وقد أجمع جميع السكان على اختيار الشيخ صباح بن جابر لهذه المهمة، واشترك في هذا الاختيار السكان الأوائل والعتوب الذين كان منهم آل صباح. وقد قبل الشيخ صباح أن يقوم بهذه المهمة التي لم يُسبق إلى مثلها، وتولى الحكم، فكان يستشير كبار القوم في الأمور المهمة، وكان له منهم - كما أراد - السمع والطاعة، في قضائه بالحق، ولقد كان أفضل الناس في وقته لتولي هذه المهمة، إذ هو أمثلهم عقلاً، وأطيبهم سيرة ومسلكاً. وفي عهده برزت الكويت كياناً واضحاً له وزنه بين بلدان المنطقة، وقد سعى إلى حفظ البلاد عن طريقين مهمين أحدهما بناء الكوت الذي أخذت اسمها منه، وبعد ذلك انتقل بمن معه من سكان إلى جوار الكوت، وبدأت المساكن تبني حوله، وكذلك المساجد والأسواق ثم قام بالعمل الثاني وهو تسوير تلك المباني عن طريق سدِّ المنافذ المؤدية إلى داخل البلاد من جهة الصحراء، فكان هذا هو السور الأول.

وسار سيرة حميدة إلى أن حانت وفاته.

3 - عهد الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر:

تردد اسم هذا الشيخ كثيراً من قبل، فهو الحاكم الثاني للكويت بعد والده صباح الأول، وهو بطل معركة الرقة الشهيرة، وهو باني سور الكويت الثاني الذي تدل عليه اليوم «دروازة عبد الرزاق» فهذه الساحة المسماة بهذا الاسم هي اليوم دليل على إحدى بوابات ذلك السور.

كان حكمه ممتداً منذ سنة 1776م حتى سنة 1814م، وكان حكماً مستقراً امتدت خلاله تجارة الكويت إلى الهند وغيرها، وارتفعت بيارق الكويت على السفن الكويتية التي كانت ترسو في المواني البعيدة، فتدل على وطننا، ونشاط أهلنا.

وكوَّن علاقات طيبة مع عدد من البلدان والمؤسسات وسيَّر القوافل إلى مناطق مُختلفة، وكانت سيرته الطيبة مدعاةً إلى رفع اسم الكويت في كل مكان، وسبباً من أسباب منعتها، وقدرتها على الصمود في وسط التيارات التي كانت تعصف بما حولها.

ولقد استفادت بلادنا مما حدث إلى جوارها من أحداث، فعادت عنايتها بذلك على استقلالها بالقوة وعلى تجارتها بالتوسع والازدهار، وذلك كما يلي:

1 - احتل الإيرانيون البصرة في سنة 1775م، واستمر هذا الاحتلال حتى سنة 1779م، وكان من نتيجة ذلك أن اتجه البريد إلى الطريق الصحراوي من الكويت، وكان هذا هو بداية العلاقات الكويتية - البريطانية، وعلى الرغم من أن هذا الطريق لم يكن آمناً جداً فإنه أدَّى دوراً مهماً في تلك الفترة القاسية من فترات حياة المنطقة.

2 - في نهاية سنة 1778م حدثت حادثة كادت تودي بالعلاقات الوليدة التي نشأت بين الكويت وبريطانيا، وقد تحدثنا عن هذه الحادثة في أماكن أخرى من كتاباتنا المتعددة ذات العلاقة بتاريخ الكويت، وهي حادثة القبض على العميل الفرنسي بوريل دي بورغ، وكان ضابطاً فرنسياً شاباً نشأ في مرسيليا، مر بالكويت وهو يحمل رسائل مكتوبة بالشفرة يريد أن يرسلها إلى مكان آخر غير الكويت، وكانت بريطانيا على عداء مع فرنسا في ذلك الوقت، وكان سبب اكتشافه هو الحادث الذي حدث له في الطريق حيث أصيب وتعرض لمرض خطير بسبب جراحه.

كان الإنجليز حريصين على القبض عليه حتى ولو كان في الكويت، وكانوا في الوقت نفسه يخشون غضب الشيخ عبد الله بن صباح إذا علم بخطتهم هذه تجاه شخص في بلده يعتبره ضيفاً عنده مهما كان الأمر الذي أتى به إلى الكويت.

وبالنظر إلى الإصرار على القبض عليه فقد جاء إلى الكويت بعض مندوبي بريطانيا على سفينة توقفت بعيداً عن الشاطئ ونزل منها اثنان تمكنا من القبض عليه. وقد شرحا الأمر للأمير - فيما بعد - قائلين إن وراء هذا الرجل مشكلات مالية وجزائية كثيرة وهو لا يستحق الحماية. واستطاعا بذلك أن يضمنا عدم غضب الشيخ عبد الله ومرت الحكاية إلى نهايتها كما وردت في كتاب «دليل الخليج» ج3 صـ 1505 (القسم التاريخي).

ومن هذه الحادثة تبدو مكانة الكويت وأميرها في ذلك الوقت. فشعور القائمين على العملية التي بموجبها تم القبض على دي بورغ بأن ما قاموا به سوف يغضب الشيخ، وحرصهم على أن تبقى علاقات بلدهم مع الكويت طيبة لا تشوبها شائبة تدل على المكانة التي يرون أن الكويت تستحقها فهي بلد مستقل وحاكمها رجل له مكانته.

3 - لم يتأثر نمو الكويت وازدهارها بعد احتلال الفرس للبصرة. بل على العكس من ذلك فإن التجارة ازداد نموها هنا، وصار نقل السلع من الهند يتم عن طريق الكويت.

ثم ازداد الرخاء في الكويت بعد فتح البحرين بيد العتوب. فزادت المبيعات تبعاً للكميات المستوردة من الهند ومن غيرها. وفرضت في سنة 1790م ضريبة على البضائع المستوردة مقدارها 1% فقط.

4 - نظراً للصعوبات التي وضعتها السلطات التركية على التجار الأجانب في البصرة وبخاصة على الوكالة التجارية البريطانية. فقد قررت هذه الوكالة الانتقال - مؤقتاً - من مقرها إلى الكويت، وقد حدث ذلك في اليوم الثلاثين من شهر أبريل لسنة 1793م. وبقيت في الكويت حتى اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس لسنة 1795م. وكانت الوكالة في هذا الوقت تحت حراسة (طرَّاد) صغير يرسو في الخليج، وفرقة من الحرس الهنود تتمركز على الشاطئ، يقودها قائد هندي.

ولم يتمكن رجال الوكالة من الاستمرار بسبب حرارة الجو، وعدم توافر المياه العذبة مما جعل المرض يحل بأحد الرجال وهو هارفورد جونز الذي لم يُطِقْ البقاء لمرضه فسافر إلى أوروبا طلباً للشفاء.

5 - وفي الفترة من سنة 1821م حتى سنة 1822م انتقلت الوكالة البريطانية مرة أخرى من البصرة إلى الكويت بسبب عودة السلطات التركية إلى ارتكاب المزعجات ضدها. وقد قال لوريمر في هذا الشأن إن هذا الانتقال قد تم إلى جزيرة كويتية «يبدو» أنها جزيرة فيلكا. ولقد ذكر أبوحاكمة هذا الخبر، وقال عن الجزيرة: أظن أنها فيلكا. وكأنه لم يطلع على «دليل الخليج» ومن المعروف أن هذه الجزيرة كانت مطروقة للسفن العابرة، ومنها سفن الكويت الشراعية التي كانت تَتَّجهُ إلى الجنوب، فالمسألة لا تحتاج إلى (ظن) من أبي حاكمة أو غيره.

6 - حكم الشيخ جابر بن عبدالله الصباح:

بعد وفاة الشيخ عبدالله بن صباح تولى حكم البلاد ابنه الشيخ جابر بن عبدالله، وذلك منذ سنة 1814م حتى سنة 1859م. ووصف بأنه كان رجلاً حليماً عاقلاً، وكان كريماً يضرب بكرمه المثل. وقد أطلق عليه السكان لقب: جابر عيش، لأنه كان يُعِدُّ الأرز يومياً ويقدمه لكل محتاج. وكان حريصاً على أن يقدم ذلك على الرغم من ضعف موارد البلاد في وقته.

ومن الأحداث التي جرت في زمن حكمه:

أ ـ بذل مساعدته للدولة العثمانية على استخلاص البصرة والمحمرة من قبيلة بني كعب. وقد نجح في ذلك، واستطاع أن يرد العدوان الكعبي مرة أخرى، فقد مر بنا ذلك في زمن والده الشيخ عبدالله، ولعل هذا الأمر هو الذي دفعه إلى الاستبسال في حربه التي اشترك فيها من أجل تحرير المحمرة والبصرة قبل أن يكون ذلك من أجل طلب رضا الدولة العثمانية.

ب - ورد في تاريخ الكويت أن الشيخ جابر بن عبدالله قد استقبل جماعة من الإنجليز جاؤوا إليه طالبين رفع الراية البريطانية في البلاد أو السماح لهم بالبناء فيها. ولكنه رفض حرصاً على استقلال الكويت، وَبُعْداً بها عن السيطرة الأجنبية، ولم يوافق لهم حتى على إعطائهم تعهداً بأنه سوف يعامل الدولة العثمانية بمثل ما عاملهم به. وقد أبلغهم بأن الكويت حرة ولها موقفها المستقل، ولا تتبع إلا مصلحتها وسيادتها.

جـ ـ تعدد الرحالون الذين وفدوا إلى الكويت في عهده، وما بعده بقليل، فكان منهم: بكنغهام، وستوكويلر، وبيللي، وقد كتبوا تقارير عن رحلاتهم وصفوا بها الكويت بصفات حميدة. وأثنوا على استقرارها وازدهار تجارتها، خلافاً لما هو جار لجيرانها.

د - كان الشيخ جابر بن عبد الله حريصاً على أن يكون متوازناً في علاقاته الأجنبية، وقد دل على ذلك موقفه من تعيين الوكيل المصري في الكويت الذي حضر إليها من أجل شراء حاجات الجيش المهاجم في جزيرة العرب من المواد الغذائية. إضافة إلى أن الشيخ كان صديقاً لعدد من ممثلي الحكومة البريطانية الذين شهدوا له بالحياد والاستقامة والحرص على الصَّداقة.

وتوفي الشيخ جابر بن عبدالله في سنة 1859م، وخلفه ابنه الشيخ صباح الذي وُصف في سنة 1863م بأنه نحيل طويل القامة تجاوز عمره الثمانين، وأنه كان خشن المظهر، ولكنه مع ذلك كثير الشفقة والرحمة، وكان - كما وصفه لوريمر - : يحكم الكويت كأب، يجلس في كل يوم إلى باب بيته ينظر في شؤون الناس، ولم يكن المسؤولون آنذاك يتدخلون في شؤون المواطنين، ونادراً ما كانت تُوقَّع عقوبات ضد أحد. كان الشيخ - يحتفظ لنفسه بالسلطة السياسية أما السلطة القضائية فهي بيد القاضي، ولم تكن قد فُرِضَتْ في عهده ضرائب، وقد ذكر أن المبلغ المخصص للأغراض العامة كان في حدود عشرين ألف ربية. يدفعها التجار وسواهم طواعية كل سنة. وبعد وفاة الشيخ جابر بن عبدالله في سنة 1859م تولّى الحكم من بعده ابنه الشيخ صباح بن جابر بن عبدالله، وكان رجلاً طيباً بشوشاً اتسعت في عهده رقعة التجارة، وعم الخير، وكان ينظر دائماً إلى مصالح المواطنين.

وفي عهده زار الكولونيل بيللي الكويت واستقبله في الجهراء الشيخ مبارك الصباح الذي قدمه لوالده فيما بعد، ولقد عاد بيللي إلى الكويت مرة أخرى في سنة 1865م، وكتب عن الشيخ صباح قائلاً: «لقد لفت نظري أنه واسع الأفق، وأنه مطلع على ما يجري في خارج الكويت. ويعرف كثيراً مما يحدث في أوروبا والعالم، وذلك من خلال صحيفة عربية تصدر في ذلك الوقت باللغة العربية في باريس، وترسل إليه ناقلة الأخبار».

وقد توفي الشيخ صباح بن جابر في سنة 1866م، فحل محلَّه ابنه عبدالله، وكان رجلاً شهماً كريماً ينجد من يستنجد به، وكان هادئ الطبع، له جهود طيبة في الإصلاح بين المتخاصمين.

توفي في سنة 1892م، وحل محله أخوه محمد بن صباح الذي لم تطل مدة حكمه إذ انتهى أجله في سنة 1896م.

