أول النهار

العراقُ والكويتْ ينتصران، هذا منطق التاريخ الحديث في النهاية، هذا ما يؤكده شعبان شقيقان كانت الأخوة بينهما أصلبُ وأقوى من الفتن والمؤامرات وإشعال الحرائق في الأوطان والأبدان، شعبان عريقان ذاقا مرارة الديكتاتورية هنا والغزو والإجرام هناك.

بهذا الوصف العظيم الذي يتجاوز الدبلوماسية المرحلية الى العواطف التاريخية الى حقائق الوجود والتاريخ المشترك، استقبل عميد الملوك والرؤساء امير الكويت

سمو الشيخ صباح الاحمد.

فقد غمرت الحفاوة الأميرية السامية بالحب والتوصيات التاريخية بدعم العراق وشعبه، والاستقبال الحميم من الكويتيين الكرام مواطنين ومسؤولين أينما حل الوفد احساسا فريدا حقق نصرا مشتركا على تزوير التاريخ ولغة الموت، انتصاراً تلتقي عنده اجيال عاشت المأساة وأولهم سمو امير الكويت الحكيم الصبور المتفهم لحب العراقيين وعدم مسؤوليتهم عما ارتكبه الدكتاتور وما آل إليه، وجيلُ الشباب من السياسيين الذين ولدُوا في مناخ المأساة وهاهم يعملون لمحوها بالعمل والبناء وأولهما الشبابُ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومعهما عراقيون وكويتيون اصلاء من جميع المكونات والخبراء والمتخصصين، ليس هناك ابلغ من هذه الرسالة، رسالةٌ تحتفل بشعبين حُرَين في بلدين متعانقين متجاورين حتى قيام الساعة، يحتفلان بالحرية والأمل ببناء مستقبل مشترك يمثل عنوانا أمميا للافادة من نكسات الماضي. ثلاثةُ ايام من الجولات واللقاءات والمباحثات ولقاء الاهل في الكويت تؤكدُ ان العلاقات عميقة وتاريخية ويجب ان تعود اقوى بين الشعبين الشقيقين لطيِ صفحة الغزو التي تعرض لها اهلنا في الكويت.

نعم هذا هو منطقُ التاريخ وعاطفةُ الارض والانسان تحولها زيارةُ الحلبوسي والوفدُ المرافق له من ايام شاهدة على المأساة والدم والنار والجريمة الى ايام شهود على قوة الآصرة التاريخية بين الكويت والعراق شعبين وحكومتين ومستقبل مشترك لاجيالهما.

تحية لسمو أمير الكويت اميرُ التاريخ والمحبة وهو يعلنُ عن دعم مفتوح لنهضة العراق المكافح ضد الارهاب والظلام، يتجاوز المقررات والارقام والمواعيد، وتحية لرئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي الذي نجح هو ووفده بمزج المباحثات الحكومية واستعراض مقررات مؤتمر الكويت الدولي لاعادة الاعمار بمشروع الحب الكبير بين الشعبين وتحية للفعل والموقف المنتمي لأمته السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مواقفٌ ستدفعُ بجميع المشاريع الى التوسعة والتعاون بحجم الامال والتطلعات التي لاحدود لها بين البلدين الاخوين الجارين العراق والكويت.

شاكر حامد

* مستشار رئيس مجلس النواب العراقي

