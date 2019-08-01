الأولى

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بالاجماع امس على اقتراح بقانون بشأن قيود الانتخابات نص على عدم جواز تصويت الناخب المقيد بدائرة انتخابية وقام بنقل قيده الى أخرى بالانتخابات التي تلي تسجيله على ان يتمكن من الاستفادة من حقه بالتصويت في الانتخابات التي تليها، وتم تحويل الاقتراح الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله ان اللجنة ناقشت امس عدة موضوعات، منها موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء ، حيث قررت اللجنة توزيع المذكرة الحكومية على الأعضاء لقراءتها ومناقشتها في وقت لاحق.

واضاف: ناقشت اللجنة ايضا اقتراحات بشأن انشاء مجلس قومي للمرأة ومخاصمة القضاء وتعديل قانون المرافعات.

واشار عبدالله: وافقت باجماع الحضور على اقتراح بإضافة بند جديد للمادة 68 من القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي باعتماد يوم 10 من محرم عطلة رسمية وتم تحويل مساواة المرأة بالرجل في منح الجوازات الخاصة والدبلوماسية الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

