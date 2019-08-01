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تصنيف السيارات المتأثرة إلى قسمين.. والأثاث والمقتنيات قيد الدراسة

تعويض متضرري الأمطار قريباً جداً


فيما اعلنت وزارة الأشغال عن تشكيل لجنة تنسيقية تضم 14 جهة حكومية للوقوف على التجهيزات والاستعدادات الجارية لموسم الأمطار المقبل وتحديد المناطق الحرجة والمهددة بتعرضها للسيول، اعلن النائب د. عادل الدمخي ان مجلس الوزراء سيصدر قرارا لدفع التعويض المناسب للمواطنين المتضررين من الأمطار قريبا جدا. واضاف الدمخي في تصريح له امس ان تعويضات السيارات تم تقسيمها إلى قسمين، الأول يشمل الأضرار الاقل من 3000 دينار وتم تعويض 500 حالة، والقسم الثاني تشمل اضرار السيارات التي كلفت اكثر من 3 آلاف دينار حيث سينتهي قريبا تحديد المبالغ المقرر صرفها كتعويض عنها، موضحا ان التعويضات الخاصة بالمنقولات كالأثاث والمقتنيات الخاصة والمباني الانشائية ما زالت تحت الدراسة وتحديدها.
وكشف الدمخي عن خطة الحكومة لاخذ الاحتياطات لموسم الامطار المقبل مؤكدا انه سيتم عمل سدود وبحيرات صناعية وقنوات موازية للخطوط ومنافذ للبحر وجريان السيول، وإحاطة مدينة صباح الاحمد بمجموعة من البحيرات والسواتر وقنوات تحويلية مفتوحة مع التنبيه على ازالة مخلفات البناء وغيرها من طرف البلدية والأشغال وعمل وادي كمحمية طبيعية شرق منطقة غرب عبدالله مبارك لحمايتها من الأمطار.


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